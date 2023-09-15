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    В NASA появился директор по исследованию НЛО

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    В NASA назначен директор по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом 14 сентября на пресс-конференции заявил глава агентства Билл Нельсон.

    «Независимая команда NASA не нашла каких-либо свидетельств того, что неопознанные аномальные явления имеют внеземное происхождение. Однако мы всё еще не знаем, что представляют собой неопознанные аномальные явления, поэтому я объявляю, что NASA назначает директора по неземным аномальным явлениям», — заявил Нельсон (цитата по ТАСС).

    Согласно новому термину, НЛО теперь называют неопознанными аномальными феноменами. Личность директора не раскрыли. Новое подразделение агентства будет контролировать и развивать видение NASA по неопознанным аномальным явлениям, используя в работе искусственный интеллект.

    Нельсон заявил, что верит во внеземную жизнь — потому что «во вселенной есть минимум триллион планет, которые могли бы быть пригодны для жизни».

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