В NASA появился директор по исследованию НЛО

В NASA назначен директор по исследованию неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом 14 сентября на пресс-конференции заявил глава агентства Билл Нельсон.



«Независимая команда NASA не нашла каких-либо свидетельств того, что неопознанные аномальные явления имеют внеземное происхождение. Однако мы всё еще не знаем, что представляют собой неопознанные аномальные явления, поэтому я объявляю, что NASA назначает директора по неземным аномальным явлениям», — заявил Нельсон (цитата по ТАСС).

Согласно новому термину, НЛО теперь называют неопознанными аномальными феноменами. Личность директора не раскрыли. Новое подразделение агентства будет контролировать и развивать видение NASA по неопознанным аномальным явлениям, используя в работе искусственный интеллект.