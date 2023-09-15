«Обществознание» превращается в «Россияведение». Как изменится самый популярный ЕГЭ по выбору среди школьников

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Федеральный институт педагогических измерений опубликовал демоверсию кодификатора к ЕГЭ по обществознанию. Он включает в себя список тем, которые будут на экзамене. Впервые за 10 лет кодификатор претерпел существенные изменения, при этом учебники дают ответы далеко не на все вопросы. Особенно если они касаются актуальной повестки.



Юрист, профессиональный репетитор и автор образовательного проекта «НАШЕ общество» Дмитрий Кокориков объяснил «Фонтанке», чего теперь ждать от экзамена и почему «Обществознание» превращается в «Россияведение».



Фото: Предоставлено Дмитрием Кокориковым Поделиться Поделиться





— Что значат изменения в кодификаторе для учителей и что они значат для школьников? Придется ли ребятам специально «доучивать» новые темы?

— Школьный урок и подготовка к ЕГЭ — на практике чаще всего это разные процессы. Да, есть сильные и «святые» учителя, которые умудряются на уроке готовить к ЕГЭ, но таких мало. Учителя, которые готовят к ЕГЭ, в конце августа как минимум дважды схватились за голову: первый раз, когда прочитали новый кодификатор, второй — когда представили, сколько работы надо сделать, чтобы свои материалы перелопатить, дополнить и причесать. Но дети, как правило, начинают серьезно готовиться к ЕГЭ только в 11-м классе, поэтому они сразу будут учить новую информацию. Главное, чтобы у их учителей и репетиторов хватило времени и сил подготовить и выдать им всё необходимое.



— Если говорить в целом об изменениях, обозначьте основные тенденции?

— Главная тенденция — мучительный и болезненный переход на новые ФГОСы… Помните анекдот: «Ёжики плакали, но продолжали есть кактус»? Кому-то надо, чтобы мы продолжали есть кактус. Поэтому у большинства педагогов раздражение и глобальное состояние неопределенности. Система развивалась постепенно, а потом вдруг сказали: «До этого всё было неправильно, сейчас мы сделаем правильно». Но за два дня всё поменять нереально. Поэтому и получается: ФГОСы новые, а учебники ещё старые действуют. Новый «единый» учебник обещают нам выдать в 2024 году. Но что в нем будет — вопрос.



— Что такое трактовка кодификатора, почему она важна?

— Вспомните учебу в вузе: вам выдают перечень вопросов, и на экзамене вы тащите билет именно с этими вопросами. Вот такую логику и преследует кодификатор. В нем темы, вы их выучили и уверены в том, что на экзамене попадутся именно они. Но в жизни, к сожалению, это всё так не работает. Есть кодификатор «де юре», а есть «де факто». Про предыдущую версию кодификатора, которая с незначительными изменениями существовала больше 10 лет, все довольно неплохо знали это «де факто». Сюрпризы были, но не так часто. А вот теперь всё переписали. Плюс сборника тестов от авторов ЕГЭ мы ещё не видели. Плюс настоящего экзамена со всей новой «красотой» тоже не видели. Остается только писать вопрошающие письма в госорганы и гадать на кофейной гуще. Что из этого окажется более эффективным — время покажет.



— Представленные в кодификаторе темы соответствуют содержанию учебников? Или нужны дополнительные пособия?

— Давайте так. У нас есть «классические вопросы» («Что такое наука?», «Какие у государства признаки?» и т.д.). Они как были, так и остались, что в учебниках, что в кодификаторе. И есть новые вопросы. К ним, во-первых, можно отнести вопросы про российские реалии. Мы даже шутим с коллегами, что «Обществознание» превращается в «Россияведение». И, во-вторых, это, мягко говоря, странные вопросы, продиктованные актуальной повесткой. Я с коллегами сейчас выполняю большую работу — шерстим все возможные учебники и законы, чтобы вообще понять, что из этого можно найти в учебниках, а что нет. Пытаемся «оценить масштаб трагедии».



— Если есть тема в учебнике, но её нет в кодификаторе, учитель дает её на уроке? Какие это темы?

— Учитель дает на уроке то, что у него написано в «Рабочей программе», но она дословно не совпадает с кодификатором ЕГЭ. Учеба в школе и подготовка к ЕГЭ — процессы пересекающиеся, но не совпадающие. С учебниками всё ещё веселее. Есть учебники по старому ФГОС, их закупать школам нельзя, но те, которые есть, можно использовать ещё определенное количество лет. Таких учебников много — 6 линеек для 10–11-х классов и 8 линеек для 6–9-х классов. Появилась одна линейка учебников по новому ФГОС, её школам закупать можно. Но нужно ли? Когда выйдет «единый» учебник, эту линейку тоже могут признать негодной.

— Из кодификатора исчезли такие темы, как «Гражданское общество и правовое государство», «Законодательство Российской Федерации о выборах», «Демократия, её основные ценности и признаки». Их теперь не будут изучать?



— Если на какой-то конференции задать этот вопрос официальным лицам, то они ответят что-нибудь в духе: «Изучая нашу Конституцию, учитель должен рассказывать в том числе о гражданском обществе и правовом государстве». Но, как вы понимаете, разница между «должен рассказать» и «будет на экзамене» очень большая. Формально мы открываем кодификатор и этой темы не видим. Я, как и большинство моих коллег, считаю, что содержательно ни одна другая тема её не включает. Как будет на настоящем экзамене — вопрос.

В этом плане темы «Законодательство о выборах» и «Демократия» не так пострадали — содержательно, скорее всего, они входят в другие темы. А вот какая тема никуда не попадает — так это тема «Военная служба и АГС». Тема не «мертвая», она присутствовала на экзамене. Ребята должны были знать, к примеру, основания для отсрочки от военной службы и основания для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). К слову сказать, в 95% случаев ученики не знали, что есть вообще на белом свете АГС и что для этого нужно. Благодаря подготовке к ЕГЭ узнавали.



— Действительно ли стало меньше «международных» тем?



— Она была одна, сейчас её нет. На самом экзамене её практически не спрашивали, но, опасаясь, что появится, все к ней готовились. В её рамках мы рассказывали про ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, международный уголовный суд, ЕСПЧ, принципы международного права.

— Все опасаются 24-го задания, в чем его сложность?

— Ответить на этот вопрос можно многостраничным трактатом (смеется). Задание заключается в том, что вы должны написать план по какой-то теме с пунктами и подпунктами. Есть у нас две «богини ЕГЭ» (составители контрольно-измерительных материалов. — Прим. «Фонтанки»). С их точки зрения та или иная тема (скажем, «Банки») должна раскрываться через вот такие принципиально важные пункты. Вы, как ученик, должны подключиться к мировому эгрегору и через него прочитать мысли авторов ЕГЭ.



Потому что если вы напишете в плане другие пункты, то вам поставят ноль баллов. Не существует какого-то закрытого перечня тем, по которым могут попасться эти планы, а придумать таких тем можно бесконечное множество. Сами «богини» своими мыслями не делятся. Даже в своих тренировочных книгах перестали давать «ключи». А когда их давали, то одна и та же тема в разные годы имела разные «обязательные пункты». В итоге учителя и репетиторы каждый год, как проклятые, анализируют, что было на последнем экзамене, что было в предшествующие годы, и пытаются спрогнозировать, как лучше ответить в этом году.



— В кодификаторе появился новый блок: «Духовные ценности российского общества. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества». По нему есть материалы в учебниках? Что должен знать школьник в рамках этого блока?



— Пока ничего конкретного сказать вам не могу. И вряд ли кто-то сможет. Учебники шерстим, но не думаю, что там много всего найдем. Есть указ президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении … традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В него можно заглянуть. Пока так.

— Можете оценить, как в целом изменилось содержание предмета «Обществознание» за последние годы? Можно ли говорить, что оно отражает политическую обстановку в стране?



— Главный тренд на протяжении последних лет был один — рост объема информации. Не знаю, насколько вырос объём мозга человека за эти 10 лет, но объем необходимых знаний для сдачи ЕГЭ вырос значительно. Покажите текущую версию экзамена тем, кто его сдавал в 2010 году, и посмотрите на его реакцию, она вас повеселит. На второй вопрос, с вашего позволения, отвечать не буду. Думаю, что и так «все всё понимают».



Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

