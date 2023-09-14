Минюст хочет легализовать «супертюрьму», законопроект на обсуждении

На суд общественности Минюст вынес законопроект, который уточняет понятие учреждения объединенного типа (УОТ) — на практике это когда и колонии, и СИЗО находятся на одной территории. Судя по тексту, новым типом исправительного учреждения УОТ не станет.



Проект опубликован 14 сентября, сообщает Минюст. Судя по тексту, многое менять не придется, нужно лишь дополнить одну из статей закона об уголовно-исполнительной системе пунктом об УОТ.

Затея с тем, чтобы объединить на одной территории СИЗО и колонии разных типов, прописана в плане развития системы ФСИН до 2030 года. Законопроект лишь вносит само понятие об УОТ в правовое поле. Он же уточняет ответ на вопрос, который тревожил специалистов этой отрасли права, — УОТы не будут новым типом исправительного учреждения.