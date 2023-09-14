Минюст хочет легализовать «супертюрьму», законопроект на обсуждении

На суд общественности Минюст вынес законопроект, который уточняет понятие учреждения объединенного типа (УОТ) — на практике это когда и колонии, и СИЗО находятся на одной территории. Судя по тексту, новым типом исправительного учреждения УОТ не станет.
Проект опубликован 14 сентября, сообщает Минюст. Судя по тексту, многое менять не придется, нужно лишь дополнить одну из статей закона об уголовно-исполнительной системе пунктом об УОТ.
Затея с тем, чтобы объединить на одной территории СИЗО и колонии разных типов, прописана в плане развития системы ФСИН до 2030 года. Законопроект лишь вносит само понятие об УОТ в правовое поле. Он же уточняет ответ на вопрос, который тревожил специалистов этой отрасли права, — УОТы не будут новым типом исправительного учреждения.
УОТ с принятием законопроекта станет реален на бумаге, но еще более реален он на земле. Первое такое учреждение будут строить под Калугой. В мае этого года власти региона выделили ФСИН участок в 110 гектаров. По проекту «супертюрьма» сможет принять до трех тысяч человек.
Предполагается, что в одном комплексе будут зоны, функционирующие и как следственные изоляторы, и как колонии разных типов — от поселения до строгого режима. Также на территории будет размещено общее медучреждение, промышленная зона. Ранее имеющие отношение к стройке структуры говорили, что на территории могут быть предусмотрены центр для адвокатов и прокуроров и, возможно, даже суд. Венчает всю эту затею гостиница напротив.
Сроки строительства и структура управления УОТ пока не раскрываются.