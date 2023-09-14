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    «Пророк» несколько дней будет перекрывать движение в центре Петербурга

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    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Съемки художественного фильма «Пророк» на несколько дней перекроют движение и запретят парковку на ряде улиц в центре Петербурга. Первые ограничения вступят в силу 15 сентября.

    С 14:30 до 19:00 15 сентября, с 14:30 до 19:00 16 сентября, а также с 15:00 до 19:00 17 сентября будут перекрывать проезд по Мошкову переулку, сообщает комитет по транспорту. Движение будут останавливать не более чем на 15 минут в течение часа.

    С 00:00 15 сентября до 09:00 17 сентября и с 15:00 17 сентября до 12:00 18 сентября перекроют следующие участки:

    • Миллионную улицу от Мошкова переулка до Дворцовой площади;
    • набережную Зимней канавки;
    • проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • нечетную сторону набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта;
    • четную сторону набережной Мойки от Волынского переулка до Конюшенного переулка.

    Также с 00:00 до 23:59 15 сентября в течение часа будет введен запрет остановки транспорта на Миллионной улице от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки и нечетной стороне Миллионной от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой, на нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и четной стороне от Волынского переулка до Певческого моста.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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