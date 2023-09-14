«Пророк» несколько дней будет перекрывать движение в центре Петербурга

Съемки художественного фильма «Пророк» на несколько дней перекроют движение и запретят парковку на ряде улиц в центре Петербурга. Первые ограничения вступят в силу 15 сентября.



С 14:30 до 19:00 15 сентября, с 14:30 до 19:00 16 сентября, а также с 15:00 до 19:00 17 сентября будут перекрывать проезд по Мошкову переулку, сообщает комитет по транспорту. Движение будут останавливать не более чем на 15 минут в течение часа.