«Ласточки» до Пскова будут останавливаться около аэропорта «Пулково»

Железная дорога добавила еще одну остановку псковским «Ласточкам» в Петербурге. С декабря сесть или высадиться из них можно будет еще и на платформе «Аэропорт», расположенной вблизи аэропорта «Пулково».



Поезда «Ласточка» №№ 809, 810, 812, 813, 815 и 816, курсирующие по маршруту Петербург — Псков — Печоры, будут делать остановку на платформе «Аэропорт» с 10 декабря, сообщает 14 сентября пресс-служба ОЖД. При этом общее время следования у поездов останется прежним.

В праздничные дни 2023 и 2024 года между Петербургом и Псковом будет ходить дополнительная «Ласточка» №817/818. Из Петербурга она будет отправляться в 9:30, прибывая в Псков в 13:24, а обратно — в 14:15 и прибывать в Петербург в 18:08. Останавливаться поезд будет на станциях Аэропорт, Гатчина, Луга-1, Плюсса и Струги Красные.