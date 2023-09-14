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    «За 12 сребреников». В Кремле назвали предателями бизнесменов, которые готовы на все ради снятия санкций

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают ни логику самих санкций, ни логику их снятия со стороны ЕС — так он отреагировал на новость о непродлении европейских санкций в отношении 3 российских предпринимателей. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

    Представитель Кремля также отметил, что существуют предприниматели, которые обращаются в суд, а есть те, кто готов переходить на антироссийские позиции ради снятия ограничений.

    «Что касается выхода из-под санкций, то есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции за 12 сребреников. Это предатели. Те, кто методично отстаивает свою позицию в судах — молодцы», — сказал Песков.

    Кроме того, пресс-секретарь главы государства добавил, что «вообще все санкции незаконны».

    Накануне стало известно, что ЕС не станет продлевать действие санкций в отношении трех россиян. Речь идет о бизнесмене Григории Березкине, миллиардере Фархаде Ахмедове и экс-главе компании Ozon Александре Шульгине.

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    Дмитрий ПесковСанкцииБизнесмены
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