«За 12 сребреников». В Кремле назвали предателями бизнесменов, которые готовы на все ради снятия санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают ни логику самих санкций, ни логику их снятия со стороны ЕС — так он отреагировал на новость о непродлении европейских санкций в отношении 3 российских предпринимателей. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает «Коммерсантъ».



Представитель Кремля также отметил, что существуют предприниматели, которые обращаются в суд, а есть те, кто готов переходить на антироссийские позиции ради снятия ограничений.



«Что касается выхода из-под санкций, то есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции за 12 сребреников. Это предатели. Те, кто методично отстаивает свою позицию в судах — молодцы», — сказал Песков.

