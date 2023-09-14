Мать и дочь упали с обрыва в центре Сочи на глаза у беременной женщины. Одна из пострадавших умерла

Две женщины упали с обрыва в центре Сочи рядом с парком Ривьера. Об этом 14 сентября сообщает SOCHI1.RU. Трагедия произошла три дня назад, одна из пострадавших позднее скончалась в больнице.



В понедельник вечером три женщины гуляли с детьми по улице Егорова. Внезапно у одного из малышей мяч закатился в кусты, 49-летняя бабушка пошла его доставать и пропала. Ее дочь забеспокоилась и пошла проверить, после чего тоже упала вниз. Оказалось, что за густыми кустами скрывался обрыв, который в вечернее время никто не смог заметить. Все события разворачивались на глазах у третьей женщины, которая находится на 7 месяце беременности.

