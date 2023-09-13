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    В Гатчине поймали «сталкера» с ружьём, от которого закрывали детские сады и школы

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    Желавший залететь в тренды 47-летний житель Гатчинского района Ленинградской области угодил в новостные заголовки и отдел полиции. Снимая видео по мотивам игры он был настолько убедителен, что пришлось эвакуировать детей.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 сентября на территории парка в Гатчине был задержан мужчина, которого ранее заметили на улице Чехова с чем-то похожим на ружьё.

    О вооружённом персонаже полицейских известили в половине десятого часа утра. Он был в противогазе и, как показалось прохожим, интересовался детскими площадками. Во избежание в районе закрыли ряд детсадов и школ.

    Мужчине 47 лет, работает кочегаром. Дети его, как заверяет, не интересуют. В среду он с использованием собственной экипировки и пневматического ружья снимал видео для TikTok по мотивам популярной компьютерной игры. По информации 47news, речь идёт о «Сталкере».

    Возмутителя спокойствия увезли в отдел для разбирательства. Из квартиры изъяли не только ружьё, которое послужило реквизитом, но и пару пневматических пистолетов.

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