В Гатчине поймали «сталкера» с ружьём, от которого закрывали детские сады и школы

Желавший залететь в тренды 47-летний житель Гатчинского района Ленинградской области угодил в новостные заголовки и отдел полиции. Снимая видео по мотивам игры он был настолько убедителен, что пришлось эвакуировать детей.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 сентября на территории парка в Гатчине был задержан мужчина, которого ранее заметили на улице Чехова с чем-то похожим на ружьё.
О вооружённом персонаже полицейских известили в половине десятого часа утра. Он был в противогазе и, как показалось прохожим, интересовался детскими площадками. Во избежание в районе закрыли ряд детсадов и школ.
Мужчине 47 лет, работает кочегаром. Дети его, как заверяет, не интересуют. В среду он с использованием собственной экипировки и пневматического ружья снимал видео для TikTok по мотивам популярной компьютерной игры. По информации 47news, речь идёт о «Сталкере».
Возмутителя спокойствия увезли в отдел для разбирательства. Из квартиры изъяли не только ружьё, которое послужило реквизитом, но и пару пневматических пистолетов.