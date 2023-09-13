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    Школы и детсады Гатчинского района закрыты из-за человека с ружьем

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    3 комментария

    Власти Ленобласти просят быть бдительными жителей Гатчинского района из-за человека с ружьем, которого якобы интересуют детские площадки.

    Фото: паблик в ВК «Подслушано Гатчина»
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    Как сообщает 13 сентября 47news, о всех людях с оружием в полицию просит сообщать вице-губернатор Михаил Ильин.

    Переполох начался после того, как утром в поселке Татьянино был замечен мужчина, предположительно, с ружьем. Лицо он прикрывал противогазом и бродил около детских площадок.

    В район направлены усиленные наряды полиции и Росгвардии.

    По словам Ильина, в районе закрыт ряд детсадов и школ во избежание «плодов неосмотрительности».

    Фото: паблик в ВК «Подслушано Гатчина»

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    Человек с ружьемГатчинский район
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    Комментарии 3

    Гость13 Сен 2023 в 15:49
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