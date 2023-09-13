Школы и детсады Гатчинского района закрыты из-за человека с ружьем

Власти Ленобласти просят быть бдительными жителей Гатчинского района из-за человека с ружьем, которого якобы интересуют детские площадки.

Как сообщает 13 сентября 47news, о всех людях с оружием в полицию просит сообщать вице-губернатор Михаил Ильин.

Переполох начался после того, как утром в поселке Татьянино был замечен мужчина, предположительно, с ружьем. Лицо он прикрывал противогазом и бродил около детских площадок.



В район направлены усиленные наряды полиции и Росгвардии.



По словам Ильина, в районе закрыт ряд детсадов и школ во избежание «плодов неосмотрительности».

