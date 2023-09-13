В трех подпольных офисах задержаны десятки петербуржцев, колл-центр обнаружен в Казани

Полиция Петербурга просчитала логистику, состав и обороты предприятия, заточенного на надуманных услугах пенсионерам. Организатор доставлен из Татарстана. «Фонтанка» сообщает, насколько системно и объемно устроен этот бизнес. Управление уголовного розыска 12 сентября реализовало информацию, собранную за 2023 год по десяткам заявлений от пожилых петербуржцев. Фактически, все эпизоды зеркальны. По данным нашего издания, сегодня в уголовном деле, объединившем все эти случаи, указано: «... навязывая социально незащищенным слоям населения услуги по ремонту в квартирах электрооборудования и пластиковых окон... вводя в заблуждение, что установка оборудования является обязательной».

Действительно, за последний год в сводках ГУ МВД практически каждую неделю отмечаются жалобы на появление непонятных работников, которые под различными предлогами меняют счетчики, газовое оборудование, даже стеклопакеты. Цены, разумеется, категорически выше рынка.

По информации «Фонтанки», обыски начались у подозреваемых одновременно: в трех петербургских офисах (на улице Рылеева, шоссе Революции, Фермском шоссе), а также в головном колл-центре в Казани. Там, по версии следствия, находился организатор бизнеса — 33-летний Сергей Дятленко.

На данный момент оперативники собрали схему их действий: потенциальные жертвы предварительно обрабатывались по телефону (ip-телефония), адреса поступали через телеграм-каналы по территориальности петербургских офисов, затем в квартиры выходили «мастера». Также применялся и поквартирный обход.

Главным следственным управлением задержаны 17 подозреваемых, в том числе и Дятленко из Казани. Насколько известно «Фонтанке», половина из свезенных в кучу дают показания. «Дятленко посылает всех куда подальше, стоит на 51-ой статье, но это уже не поможет», — прокомментировали нашему журналисту в полиции города. Также известно, что такие же обособленные подразделения работали по России — в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Воронеже. Судя по всему, чуть позже все дела будут собирать на базе Петербурга в одно организованное преступное сообщество.