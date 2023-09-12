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    «Набор гангстера» нашли на улице Ленина в Киришах

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    В городе Кириши пресекли незаконный оборот оружия, сообщает 12 сентября ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

    Финал оперативной разработки разыграли в квартире дома 12 по проспекту Ленина. В результате совместной операции регионального уголовного розыска и Главного управления уголовного розыска МВД России был задержан 48-летний местный житель.

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    В ходе обыска дома у подозреваемого нашли пистолет, переделанный из охолощенного в боевой, различные патроны — от мелкокалиберных до автоматных, а также патроны для дробовика. Судя по фото, которые публикует полиция, среди находок ещё и растительный наркотик — весом 1,6 грамма.

    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ — «Незаконный оборот оружия».

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    ОружиеНезаконный оборот оружияКириши
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