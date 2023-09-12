«Все, что я знаю, это то, что я выжил». Джорджа Буша-младшего шокировала фотография, на которой его обслуживает Пригожин

Бывший президент США Джордж Буш-младший был шокирован, когда увидел фотографию с саммита G8, проходившего в Петербурге в 2006 году. На ней ужин ему подавал ныне покойный основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, пишет 12 сентября Business Insider.
«Он был на фотографии», — сказал бывший президент, добавив, что не может припомнить, чтобы встречался с Пригожиным лично. «Все, что я знаю, это то, что я выжил», — резюмировал Буш-младший, отметив, что фотография его шокировала.
На кадрах, датированных 14 июля 2006 года, запечатлен момент, когда Джордж Буш и его жена Лора Буш находятся рядом с Пригожиным. Пара ужинала с президентом России Владимиром Путиным. Пригожин, по-видимому, подавал Бушу напиток. Ужин организовали в Константиновском дворце во время 32-го саммита G8.
Тем не менее экс-президент США запамятовал еще одну встречу с Евгением Пригожиным до саммита «восьмерки». Предприниматель обслуживал банкет с участием Джорджа Буша в 2002 году. В Сети сохранились архивные кадры события.
Как писала «Фонтанка», в 1998 году на купленном за 50 тысяч долларов подержанном теплоходе «Москва-177» Евгений Пригожин открыл ресторан New Island, который стал популярным местом в Петербурге. Когда в город в июне 1999 года прибыли премьер-министр Сергей Степашин и французский экономист, на тот момент распределитель Международного валютного фонда Мишель Комдессю, теплоход был единственным приличным местом для застолья с участием таких гостей.
В 2001 году Владимир Путин обедал там с Жаком Шираком, а год спустя — с Джорджем Бушем.
«Фонтанка» писала о пути Пригожина от «кремлевского повара» до самого известного мятежника в новейшей истории России.