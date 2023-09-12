Патриарх Кирилл рассказал петербуржцам, как Пётр Первый боролся с западным влиянием

Патриарх Кирилл выступил перед участниками крестного хода на площади Александра Невского. Как передает корреспондент «Фонтанки», он рассказал верующим, что Санкт-Петербург был всегда оплотом защиты от Запада.
«Пётр боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. Он осознавал, что Петербург мог быть оккупирован другой силой. Поэтому он создал форты. Они закрывали вход в Петербург. Не верил Пётр в доброту соседей», — сказал патриарх.
Он добавил, что император понимал, что «различного рода псевдодуховные течения идут с Запада». Например, — под видом святой цели крестоносцы грабили земли.
Кирилл заметил, что и сам родом из Ленинграда, помнит город после войны:
«Я помню разбитые стены от бомб. Город залечил раны, стал прекрасным».
Он пожелал верующим единения: «Храните отечество, оберегайте его. Идите на защиту его, как шел Александр Невский».
После него перед верующими выступил губернатор Александр Беглов и поблагодарил патриарха за возвращение в Благовещенскую церковь раки с мощами Александра Невского.