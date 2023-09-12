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    Патриарх Кирилл рассказал петербуржцам, как Пётр Первый боролся с западным влиянием

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    Патриарх Кирилл выступил перед участниками крестного хода на площади Александра Невского. Как передает корреспондент «Фонтанки», он рассказал верующим, что Санкт-Петербург был всегда оплотом защиты от Запада.

    «Пётр боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. Он осознавал, что Петербург мог быть оккупирован другой силой. Поэтому он создал форты. Они закрывали вход в Петербург. Не верил Пётр в доброту соседей», — сказал патриарх.

    Он добавил, что император понимал, что «различного рода псевдодуховные течения идут с Запада». Например, — под видом святой цели крестоносцы грабили земли.

    Кирилл заметил, что и сам родом из Ленинграда, помнит город после войны:

    «Я помню разбитые стены от бомб. Город залечил раны, стал прекрасным».

    Он пожелал верующим единения: «Храните отечество, оберегайте его. Идите на защиту его, как шел Александр Невский».

    После него перед верующими выступил губернатор Александр Беглов и поблагодарил патриарха за возвращение в Благовещенскую церковь раки с мощами Александра Невского.

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    Патриарх
    ЛАЙК0
    СМЕХ15
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    ГНЕВ2
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