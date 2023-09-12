Патриарх Кирилл рассказал петербуржцам, как Пётр Первый боролся с западным влиянием

Патриарх Кирилл выступил перед участниками крестного хода на площади Александра Невского. Как передает корреспондент «Фонтанки», он рассказал верующим, что Санкт-Петербург был всегда оплотом защиты от Запада.



«Пётр боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. Он осознавал, что Петербург мог быть оккупирован другой силой. Поэтому он создал форты. Они закрывали вход в Петербург. Не верил Пётр в доброту соседей», — сказал патриарх.

Он добавил, что император понимал, что «различного рода псевдодуховные течения идут с Запада». Например, — под видом святой цели крестоносцы грабили земли.