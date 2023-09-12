Пять главных вопросов об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле

Самолет сел на грунт посреди поля с пшеницей Фото: телеграм-канал Минздрава Новосибирской области Поделиться Поделиться





Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск утром 12 сентября, экстренно сел в поле в Новосибирской области. На борту было 167 пассажиров (23 из них — дети, в том числе 2 младенца в возрасте до года) и 6 членов экипажа. Все они живы, их эвакуировали в сельский Дом культуры в Убинском районе. Пассажиров уже начинают отправлять в Омск.

Всю информацию об инциденте мы собираем в онлайн-трансляции. К случившемуся есть целый ряд вопросов, не на все из которых есть ответы. Ситуацию должно прояснить руководство авиакомпании, уже запланировавшее брифинг.

Почему сели не в Омске? Этот вопрос возник одним из первых. На него дал ответ зампред правительства Омской области Алексей Ромахин. По его словам, такое решение приняли, потому что на аэродроме в Новосибирске длиннее посадочная полоса. По расчетам, топлива должно было хватить, но до аэропорта Толмачево самолет всё же не долетел.



По словам чиновника, сначала поступил сигнал тревоги, затем самолет вообще пропал с радаров. Позже экипаж сообщил о проблемах с гидравликой — возникли опасения, что при посадке могут отказать тормоза. Безопаснее ли садиться в поле, чем выехать за пределы взлетно-посадочной полосы, — тоже вопрос.

Почему на борту не было резерва топлива? Официального ответа на этот вопрос пока тоже нет. Однако, как пишет телеграм-канал Mash, самолет мог парализовать работу омского аэропорта на сутки из-за проблем с шасси и протечки одной из трех гидросистем — борт бы не смог развернуться и занял бы единственную полосу. Топлива до Новосибирска не хватило, потому что, пролетая над Омском, экипаж выпустил шасси, из-за чего возросло аэродинамическое сопротивление и образовался повышенный расход топлива. Судя по переговорам экипажа с диспетчерами, главной причиной экстренной посадки стала неисправная гидравлическая система. Однако, по мнению эксперта по безопасности полетов Александра Романова, нехватка топлива тут сыграла куда более весомую роль.



— На самолете три независимые гидравлические системы. Если отказали две, то третья выполнит свои функции. В авиации повсеместно дублируются важные системы. Гидравлическая система заполняется жидкостью, но вытечь все три системы одновременно не могли, это практически невозможно. Думаю, информация о том, что «гидравлика вытекла», была скорее эмоциями, — отметил эксперт. — Если нехватка топлива, то это уже серьезнее, потому что без авиакеросина двигатели не работают. Не исключаю, что в ближайшее время появится информация, что были какие-то просчеты с топливом.

МЧС России

Правда ли, что не открылись закрылки? Такая версия появилась в телеграм-канале, близком к правительству Свердловской области. — У самолета Airbus A320, выполнявшего рейс U6–1383 по маршруту Сочи — Омск, не открылись закрылки. Борт не смог приземлиться в Омске, так как в местном аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса — там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска. Во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты приняли решение сесть в поле в 400 километрах от Омска. Всё прошло успешно. Экипаж будет награжден, — говорится в сообщении.

В авиакомпании пока не комментировали информацию о закрылках.

Когда в последний раз проводили капитальное обслуживание самолета? Airbus A320–214 эксплуатируют почти двадцать лет, свой первый полет он совершил 2 февраля 2004 года. В парке «Уральских авиалиний» борт служит последние десять лет. Сертификат летной годности был выдан 28 ноября 2022 года и действует до 31 декабря 2024 года.

Перед всеми рейсами самолеты проверяют на исправность, но в публичном доступе нет информации, когда судно в последний раз проходило капитальное обслуживание. Отметим, что, по словам экспертов, двадцать лет для самолета — не такой уж большой срок, но конкретно с этим бортом за последние полтора года случилось уже два ЧП: 9 июля 2022 года командир запросил возврат на стоянку с места запуска по технической причине, а 11 января 2023 года в Адлере пилот принял решение о возврате по причине неисправности генератора.

Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Как будут эвакуировать самолет? Можно ли его восстановить? В августе 2019 года другой самолет «Уральских авиалиний» сел в кукурузном поле недалеко от Жуковского. Спустя несколько лет обломки самолета так и остались лежать недалеко от того места. Что будет с этим бортом и есть ли шанс его восстановить, пока тоже неизвестно.