В России предложили продавать живой квас с 18 лет

Живой квас продолжает бродить на полках магазина, из-за чего напиток переходит в категорию алкогольной продукции. Соответственно, продавать такой напиток нужно только с
Речь идет о напитке, при производстве которого не был остановлен процесс брожения. Продолжающееся брожение приводит к повышению доли спирта в продукте, отмечает эксперт. Для кваса норма установлена на уровне 1,2%. Если показатель выше, то продукт становится алкогольным.
«Родителям нельзя покупать детям живой квас, потому что ребенок может пойти в школу как после бутылки пива», — заявил Павел Шапкин, который предложил в данном случае ввести предупреждения и продавать живой квас только по паспорту. Также глава НСЗП предложил запретить продажу напитка вблизи школ и детских садов.
С 1 сентября вступил в силу закон о создании реестра производителей пива — его будет вести Росалкогольрегулирование. Согласно закону, производители пива, сидра, пуаре и медовухи и ИП должны зарегистрироваться в системе «Честный знак».