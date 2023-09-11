В России предложили продавать живой квас с 18 лет

Живой квас продолжает бродить на полках магазина, из-за чего напиток переходит в категорию алкогольной продукции. Соответственно, продавать такой напиток нужно только с 18 лет , как пиво. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» 11 сентября рассказал Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты потребителей.

Речь идет о напитке, при производстве которого не был остановлен процесс брожения. Продолжающееся брожение приводит к повышению доли спирта в продукте, отмечает эксперт. Для кваса норма установлена на уровне 1,2%. Если показатель выше, то продукт становится алкогольным.