Пьяный на каршеринге закончил ночную погоню на крыше на Муринской дороге

Сотрудники ГИБДД ночью 11 сентября с погоней ловили водителя каршеринга. Поймал нарушителя отбойник.
Около 03:20 в районе
Водитель каршеринга в ДТП не пострадал. Инспекторы составили на него административный протокол по
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Сотрудники ГИБДД ночью 11 сентября с погоней ловили водителя каршеринга. Поймал нарушителя отбойник.
Около 03:20 в районе
Водитель каршеринга в ДТП не пострадал. Инспекторы составили на него административный протокол по
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