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    Пьяный на каршеринге закончил ночную погоню на крыше на Муринской дороге

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    Сотрудники ГИБДД ночью 11 сентября с погоней ловили водителя каршеринга. Поймал нарушителя отбойник.

    Около 03:20 в районе дома 23 по Муринской дороге сотрудники ГИБДД Красногвардейского района Петербурга задержали водителя каршерингового автомобиля Chery, сообщает «Дорожный инспектор». Некоторое время нарушитель уходил от погони, но в конце концов не справился с управлением и наехал на силовое ограждение. Кроссовер в результате опрокинулся на крышу.

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    Водитель каршеринга в ДТП не пострадал. Инспекторы составили на него административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (пьяное вождение).

    Фото: «Дорожный инспектор»
    Фото: «Дорожный инспектор»

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    ПетербургДТПДТП с каршерингомПогоня ГИБДДПьяный водитель
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