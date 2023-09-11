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    Не лазурный автобус. На Богатырском посреди дороги дымил троллейбус

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    3 комментария

    Читатель «Фонтанки»

    Утром 11 сентября петербургские пожарные выезжали на ЧП в троллейбусе. Дымящийся «рогатый» мешал движению по крупной магистрали в Приморском районе города.

    На Богатырском проспекте загорелся троллейбус № 40, сообщил «Фонтанке» читатель. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как от крыши стоящего посреди проезжей части троллейбуса поднимается черный дым.

    В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что произошло не возгорание, а задымление. Водитель троллейбуса действовал по инструкции, на место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали задымление. Никто не пострадал. В МЧС также подтвердили, что произошло задымление на крыше троллейбуса. Пассажиры вышли, и пострадавших нет.

    Движение электротранспорта осуществлялось штатно. Причины произошедшего будет расследовать специальная комиссия, добавили в «Горэлектротрансе».

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    Комментарии 3

    Гость11 Сен 2023 в 12:50
    "ТролZa" горит
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