В Москве женщина умерла, поев арбуза из палатки у метро

Арбуз, купленный у станции метро «Спортивная» в Москве, стал смертельным для 47-летней жительницы столицы. Об этом 11 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



Уточняется, что дама купила ягоду субботним вечером, принесла домой и съела часть. После этого у нее появились признаки отравления — слабость и рвота. К утру состояние ухудшилось. В квартиру вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти москвичку.



Предварительная причина смерти — отравление арбузом. Экспертизе предстоит ее подтвердить или опровергнуть. Столичный СК уже начал доследственную проверку.

