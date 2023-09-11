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    В Москве женщина умерла, поев арбуза из палатки у метро

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    Арбуз, купленный у станции метро «Спортивная» в Москве, стал смертельным для 47-летней жительницы столицы. Об этом 11 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    Уточняется, что дама купила ягоду субботним вечером, принесла домой и съела часть. После этого у нее появились признаки отравления — слабость и рвота. К утру состояние ухудшилось. В квартиру вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти москвичку.

    Предварительная причина смерти — отравление арбузом. Экспертизе предстоит ее подтвердить или опровергнуть. Столичный СК уже начал доследственную проверку.

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