На севере Петербурга вырастет жилой квартал почти на 1000 гектаров

Комиссия по Генплану согласовала перевод в зону высокоэтажной жилой застройки квартал севернее Юнтоловского заказника и западнее Арцеуловской аллеи. Это следует из протокола, опубликованного на сайте комитета по градостроительству. Первым на это обратил внимание портал NSP.ru.



Речь идет о территории в границах Арцеуловской аллеи, Парашютной и Легковой улиц и проектируемого продолжения проспекта Авиаконструкторов. В редакции комиссии было учтено предложение по 140 участкам общей площадью 933 га.