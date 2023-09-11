На севере Петербурга вырастет жилой квартал почти на 1000 гектаров

Комиссия по Генплану согласовала перевод в зону высокоэтажной жилой застройки квартал севернее Юнтоловского заказника и западнее Арцеуловской аллеи. Это следует из протокола, опубликованного на сайте комитета по градостроительству. Первым на это обратил внимание портал NSP.ru.
Речь идет о территории в границах Арцеуловской аллеи, Парашютной и Легковой улиц и проектируемого продолжения проспекта Авиаконструкторов. В редакции комиссии было учтено предложение по 140 участкам общей площадью 933 га.
В действующей редакции Генплана большая часть территории находится в функциональной зоне ЖМР — это означает, что земли зарезервированы под жилое строительство в будущем, в прогнозируемый период. Теперь эти участки предложено перевести в зону Ж4 — высокоэтажной жилой застройки от 9 этажей.
Также по проекту документа там расположатся деловые зоны, рекреационные — зеленых насаждений общего пользования, городских лесов и «зеленки» специального назначения. Кроме того, там же есть и зоны транспортной инфраструктуры.
Заявку подала компания ООО «Технополе». В Петербурге только одна фирма с таким названием: она занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества и, согласно данным СПАРК, принадлежит петербургским лендлордам Анне Персияновой и Юрию Чичояну. Они добивались перевода этой территории под жилье еще в 2020 году. СМИ называли Персиянову родственницей скончавшегося бизнесмена Игоря Минакова.