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    Антициклон сохраняет в Петербурге летнюю погоду

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    Антициклон продолжает формировать погоду в Петербурге 11 сентября. В городе на 5–6 градусов теплее климатической нормы.

    Температура воздуха в городе +23…+25°, по области +21…+26°. Ветер южный 2–7 м/с, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В регионе ожидается переменная облачность, без дождей.

    Во вторник также без осадков и +23…+25°.

    Ранее метеорологи прогнозировали, что в наступившем сезоне на территории европейской части России будет три бабьих лета.Переход от метеорологического лета к метеорологической осени должен быть очень плавным.

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