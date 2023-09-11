Антициклон сохраняет в Петербурге летнюю погоду

Антициклон продолжает формировать погоду в Петербурге 11 сентября. В городе на 5–6 градусов теплее климатической нормы.
Температура воздуха в городе +23…+25°, по области +21…+26°. Ветер южный 2–7 м/с, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В регионе ожидается переменная облачность, без дождей.
Во вторник также без осадков и +23…+25°.
Ранее метеорологи прогнозировали, что в наступившем сезоне на территории европейской части России будет три бабьих лета.Переход от метеорологического лета к метеорологической осени должен быть очень плавным.