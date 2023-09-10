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    На Захарьевской петербуржец открыл огонь в квартире, а потом — по воротам во дворе

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    11 комментариев

    Житель дома по Захарьевской улице устроил соседям громкий пятничный вечер. Он шесть раз выстрелил в квартире и столько же — на улице. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 сентября.

    Обеспокоенный свидетель сообщил о звуках стрельбы в полицию ближе к полуночи. На месте задержали 39-летнего стрелка, который, по предварительным данным, выбрал мишенью металлические ворота во дворе.

    У нарушителя тишины изъяли травматический пистолет, семь коробок с патронами и гильзы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурант сидит в камере. Несколько лет назад его судили за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда, но дело прекратили — стороны помирились.

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    Комментарии 11

    Гость10 Сен 2023 в 12:22
    Это вам за Севастополь !
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