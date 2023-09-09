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    В iPhone нашли уязвимость. В устройство может проникнуть шпионская программа Pegasus

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    В смартфонах iPhone, на которых установлена последняя версия операционной системы iOS, нашли уязвимость, из-за которой на смартфон возможно установить шпионскую программу Pegasus. Об этом 8 сентября сообщает РБК со ссылкой на лабораторию Citizen Lab университета Торонто.

    Речь идет о шпионской программе, созданной израильской компанией NSO Group. Исследователи нашли в системе вредоносную программу с «нулевым щелчком» — то есть ее запуск на устройстве не требует никаких действий от пользователя, и такая программа может быть запущена без ведома владельца девайса.

    Citizen Lab сообщила компании Apple о найденной уязвимости, и производитель «айфонов» обновил базу уязвимостей и рекомендовал пользователям обновить смартфоны.

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    АйфонУязвимостьШпионская программа Pegasus
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