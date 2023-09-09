В iPhone нашли уязвимость. В устройство может проникнуть шпионская программа Pegasus

В смартфонах iPhone, на которых установлена последняя версия операционной системы iOS, нашли уязвимость, из-за которой на смартфон возможно установить шпионскую программу Pegasus. Об этом 8 сентября сообщает РБК со ссылкой на лабораторию Citizen Lab университета Торонто.



Речь идет о шпионской программе, созданной израильской компанией NSO Group. Исследователи нашли в системе вредоносную программу с «нулевым щелчком» — то есть ее запуск на устройстве не требует никаких действий от пользователя, и такая программа может быть запущена без ведома владельца девайса.