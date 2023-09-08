Петербургские вузы повысили студентам стипендии, но хватит их лишь на кофе и проезд

Фото: Анатолий Семехин / ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» прошлась по сайтам петербургских университетов и выяснила, какие из них подняли стипендии своим студентам и где можно рассчитывать на самые большие выплаты. В сравнении с прошлым годом прибавку сделало большинство вузов, но ее размер вряд ли сильно обрадует обучающихся. При переводе с протокольного на натуральный язык и из процентов в деньги получается негусто.



Речь в первую очередь идет о государственной академической стипендии (ГАС). Ее получают все первокурсники, обучающиеся на бюджете, как минимум в течение первого семестра. Далее сохранить ее можно, сдав сессию на «хорошо» или на «хорошо» и «отлично». Если же студент получает только пятерки, как правило, ему за это немного доплачивают. Учиться хорошо — это, по сути, самый простой способ хоть немного увеличить себе стипендиальные выплаты. Конечно, от образовательной системы можно получить и гораздо больше, но для этого придется сильно постараться и каждый семестр подтверждать свои заслуги.



Самые большие стипендии Министерство науки и высшего образования каждый год устанавливает минимальный размер академической стипендии. В прошлом году он составила 1 755 рублей в месяц, в этом — 1 825 рублей. Таким образом, рост составил 4%, или 70 рублей. К слову, за последние пять лет показатель вырос на 23%, или всего на 341 рубль, подсчитали СМИ. При этом деньги за этот период стали дешевле примерно на 38%.

Самые большие базовые стипендии по-прежнему платят в ВОЕНМЕХе. Хорошисты там получают 4 000 рублей, отличники — 6 000 рублей. По первому показателю вуз, где готовят далеко не только специалистов военной промышленности, никто так и не догнал, но по второму у него есть конкуренты. На том же уровне своих отличников чествуют Академия русского балета имени Вагановой, Консерватория имени Римского-Корсакова и Первый мед имени Павлова.



В академии за хорошую учебу можно получить 3 000 рублей, за отличную — 6 000. В консерватории — аналогично, при этом, похоже, что в ней не поднимали стипендии последние лет пять, они сразу были на относительно высоком уровне. А вот в Первом меде базовые стипендии в 2023 году подняли на 9,8%, с 1 821 до 2 000 рублей. Выплаты для отличников выросли почти на треть, с 4 640 до 6 080 рублей.



Самый большой прирост Если говорить о динамике, то наиболее резко уровень стипендий повысил Политехнический университет Петра Великого. Как следует из данных на сайте вуза, обычную стипендию в сравнении с прошлым годом он поднял на 18%, с 2 200 до 2 600 рублей, а выплаты для отличившихся в учебе — на 58%, с 3 300 до 5 200 рублей. Второе место здесь можно отдать Педиатрическому медицинскому университету, стипендии в котором выросли на 20,5%. Теперь хорошо учащимся студентам выплачивают по 2 200 рублей (против 1 825 годом ранее), а отличникам — 4 125 рублей (против 3 420). Третье место за Финансовым университетом: обычные выплаты он увеличил на 19,6% (с 2022 до 2 419 рублей), отличившимся — на 19,7% (с 3 033 до 3 626 рублей).

Также выделяется на общем фоне Медуниверситет имени Мечникова. В 2023 году базовые стипендии в нем повысились на 4%, с 1 828 до 1 902 рублей, но для закрывших сессию исключительно на «отлично» выплата выросла сразу на 37%, до 4 800 рублей.

На 10% стипендии подняли в РГУПе (Университет правосудия) и ГУАПе (Университет аэрокосмического приборостроения). Вот только в натуральных цифрах между выплатами этих двух вузов есть большая разница. В первом их подняли с 1 810 до 1 991 рубля, во втором — с 3 000 до 3 300 рублей. При этом отличникам в ГУАПе полагается 4 300 рублей в месяц, в РГУПе им платят столько же, сколько хорошистам.

Немного не дотянули до 9%-ного роста СПбГЭУ и РАНХиГС. У них даже размер стипендий схож. В Экономическом университете хорошисты могут рассчитывать на 2 000 рублей, отличники — на 2 600 рублей. В Академии народного хозяйства и госслужбы — на 2 002 и 2 600 рублей соответственно.



Остальные вузы подняли стипендии меньше или оставили их на прежнем уровне.

Самые маленькие стипендии Одно из списка учебных заведений, которые своих студентов большими деньгами не балуют, — Университет гражданской авиации. Судя по данным на его сайте, он, как и в прошлом году, выплачивает хорошистам 1 813 рублей, отличникам — 2 266 рублей.

В Горном университете и Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича (СПбГУТ) хоть и подняли стипендии на 4%, они все равно остались одними из самых минимальных. Так, за хорошую учебу вместо 1 812 теперь там платят 1 885 рублей. Учиться на «отлично» в Бонче как-то даже и не особо выгодно — доплатят всего 15 рублей и в сумме выйдет 1 900. В Горном — поинтереснее. Там одни пятерки оценивают в 2 827,5 рубля.



По минимуму до первой сессии платят и студентам петербургской Вышки (НИУ ВШЭ) — 1 894 рубля. Может быть, чтобы не сильно расстраивались, если потеряют. И замыкает клуб стипендий до 2 000 рублей Художественно-промышленная академия имени Штиглица с базовой выплатой в 1 988 рублей. Для отличников она составляет 2 982 рубля.

Середнячок С психологической отметки в 2 000 рублей стартуют стипендии в Лесотехническом университете имени Кирова, Химико-фармацевтическом университете и Институте точной механики и оптики. Отличники там, соответственно, получают в два раза больше: по 4 000 рублей и 4 100 в случае с ИТМО.

Особняком стоит старейший университет России — СПбГУ. Он вроде и стипендии поднял, как все остальные, на 4,5%, но в деньгах это составило всего 94 рубля (с 2 070 до 2 164 рублей). Не хватит даже на эспрессо в кофейне навынос.



От двух до двух с половиной тысяч рублей платят в четырех университетах города: в электротехническом — ЛЭТИ (2 300 — хорошистам, 3 800 — отличникам), Институте кино и телевидения — СПбГИКиТ (2 400 — хорошистам, 2840 — отличникам), в железнодорожном ПГУПСе (от 2 400 до 3 750 рублей в зависимости от оценок), в гуманитарном СПбГУПе (от 2 500 рублей). Еще в четырех университетах платят от двух с половиной тысяч: в архитектурно-строительном — ГАСУ (2 600 — хорошистам, 3 900 — отличникам), Университете промышленных технологий и дизайна — СПбГУПТД (2 746 — хорошистам, 5 492 — отличникам), Технологическом институте (2 750 и 4 815 соответственно) и Педагогическом университете имени Герцена (2 800 и 4 200 рублей).



Как получить больше В предыдущем материале на тему «Фонтанка» уже писала, что при желании студент-бюджетник может получать стипендию больше.

Если у обучающегося есть документы, подтверждающие, что он относится к льготным группам, он сможет также получать социальную стипендию, которая, как правило, немного больше обычной академической. Также вузы предоставляют материальную помощь примерно раз в семестр, но размер выплат меняется в зависимости от того, сколько вуз выделил на них денег. То есть может прийти и более 10, и менее 5 тысяч рублей.

Без льгот увеличить себе стипендию можно только благодаря всевозможным достижениям. Есть повышенная академическая стипендия, получить которую очень непросто. Претенденты направляют заявки, к которым прикрепляют подтверждения своих успехов в науке, спорте, творчестве, общественной жизни вуза, волонтерстве и других сферах как внутри университета, так и вовне. Комиссия их оценивает и ставит баллы. По итогу решается, прошла заявка или нет.



В некоторых вузах доплаты за разные достижения разграничены. Например, спорт отдельно, наука отдельно. То есть если студент отличился в чем-то одном, он может получать повышенную стипендию за счет достижений в этой конкретной сфере.

Также есть именные стипендии, названные в честь заслуженных российских и советских ученых, писателей, общественных деятелей, размер выплат по которым варьируется от 1 500 до 15 000 рублей. Самая большая стипендия — президентская — превышает 20 тысяч рублей, но и требования к ее соискателям соответствующие. Собственные стипендии предоставляют правительства РФ и Петербурга. Они составляют до 5000 и до 2000 рублей соответственно.

Что на это можно купить? «На советскую минимальную стипендию в 40 рублей можно было худо-бедно прожить целый месяц... На нынешнюю минималку в 4 тысяч рублей и недели не протянешь…» — писали читатели «Фонтанки» в комментариях.



В среднем, по подсчетам редакции, петербургский студент получает минимальную стипендию около 2 300 рублей и 4 000 рублей за отличную учебу. На что же в действительности этого хватит? Ну, например, на проездной билет, чтобы перемещаться по городу. Студенческая БСК на метро сейчас стоит 740 рублей в месяц, единый билет для поездок на метро и наземном общественном транспорте — 1 305 рублей. Допустим, нашему среднестатистическому студенту надо ездить на учебу с пересадками, тогда у него в кармане от стипендии остается 1 000 или (почти) 2 700 рублей.



Рублей 200 уйдет на утренний кофе с собой, 300 — на обед из салата, супа и второго в студенческой столовой, 500 — на скромные посиделки в бюджетном баре. Вот вся обычная стипендия и закончилась. Отличники на остаток могут повторить алгоритм еще пару дней или один раз закупиться в супермаркете. Например, купить 40 «дошираков». Даже они уже продаются по 60–65 рублей за штуку.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

