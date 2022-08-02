От сессии до сессии: сколько платят студентам петербургских университетов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» проанализировала сайты университетов и узнала, какую стипендию платят бюджетникам, где больше и за какие заслуги ее повышают. Приемная кампания 2022 года в самом разгаре, на сайтах учебных заведений уже появляются первые приказы о зачислении. Поступившим на бюджет повезло вдвойне: теперь не вы платите вузу, а вуз платит вам. Однако радоваться рано: для получения заветной стипендии тоже придется постараться.



Академическая стипендия положена всем отличившимся студентам, которым удалось пробиться в конкурсных списках на бюджет. Ее минимальный размер, установленный приказом Минобрнауки, составляет 1755 рублей. Большая часть петербургских вузов эту выплату повышает, поощряя студентов, которые делают проходные баллы из года в год всё выше, и переманивая к себе особо меркантильных бюджетников.



Однако после сдачи ЕГЭ расслабляться рано: за вузовские деньги тоже придется побороться. Чтобы получить стипендию, необходимо сдать сессию на «хорошо» и «отлично», а также освободить себя от академических задолженностей и «хвостов». Одна тройка за дифференцированный зачет или экзамен — на целый семестр придется примерить роль бедного студента. Хотя в большинстве вузов с ней прекрасно справляются и обучающиеся со стипендией.

Сколько платят студентам вузы Петербурга



На пути к самым высоким в Петербурге стипендиям придется пожертвовать и ногами, и любовью к сладкому — все ради искусства и стипендии в 4 000 рублей в Академии русского балета Вагановой. Со слов студентов, столько же получают отличники и хорошисты ВОЕНМЕХа. Многих смущает название, но на деле это давно гражданский вуз, который готовит специалистов не только для военной промышленности. Здесь, помимо прочего, есть специальности программистов, переводчиков и даже рекламщиков.



Не поскупились и повысили установленный минимум стипендии почти в два раза сразу в трех университетах Петербурга: в Госуниверситете аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Морском техническом университете и Консерватории Римского-Корсакова платят прилежным студентам 3 000 в месяц. Правда, будущим морякам-первокурсникам придется потерпеть до первой сессии: пока они не блеснут умом, будут довольствоваться 2 000 в месяц. При этом попасть за штурвал на бюджет не так уж и сложно: достаточно всего 154 баллов. В ГУАПе отличникам за успехи в учебе добавляют еще тысячу.



В ИТМО (Университет информационных технологий, механики и оптики) особенно любят и балуют первокурсников. В университете позабыть о ЕГЭ и пережитом стрессе будет не так-то просто: стипендия в первый год обучения будет зависеть от баллов за экзамены. «Бронзовый билет», эквивалентный 7 000 рублей, получают те, кто набрал за ЕГЭ и индивидуальные достижения 270 баллов, «серебряный», равный 10 000 рублей, — те, кто набрал 280. Шикуют в ИТМО студенты со стипендией под названием «золотой студенческий»: 290 баллов за экзамены — и 15 000 рублей в месяц ваши. Не оставляют без внимания в ИТМО и спортсменов: за 260 баллов и победу в конкурсе портфолио спортивных достижений можно увеличить свою стипендию до 10 000 рублей.

Однако относить ИТМО к вузам с самой высокой стипендией по формальному признаку не выйдет. Продлить это удовольствие можно и на второй семестр первого курса, если закрыть сессию на «хорошо» и «отлично», а вот уже на втором курсе придется присоединиться к простым смертным и получать 2 000 рублей. Или ухитриться закрыть сессию на «отлично» и получить за потраченные нервы и бессонные ночи 4 100 рублей.

Поощряют успешных выпускников и в Университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). В течение первого курса платят 5 000 рублей тем, кто набрал 260 баллов за ЕГЭ, и 7 000 рублей — получившим 280 баллов. Но и в этом вузе такое удовольствие недолговечное: уже на втором курсе придется считать копейки, потому что в СПбГУТе это уже сделали и рассчитали размер стипендии предельно точно — 1812,21 рубля в месяц.





При этом в крупных университетах на студентах решили сэкономить. В петербургском филиале Высшей школы экономики (ВШЭ) платят всего 1 821 рубль в месяц, и это притом что из десяти самых дорогих специальностей города, которые обнаружила «Фонтанка», шесть — в Вышке. Поскупился на стипендии и рекордсмен по заработку с платных студентов СПбГЭУ (экономический университет). За 2021 год вуз заработал более 699 млн, а своим бюджетникам платит всего 1 820 рублей в месяц.

В старейшем университете СПбГУ (госуниверситет) бюджетники получают 2 070 рублей в месяц. При этом никакие привилегии для активных студентов и отличников в вузе не предусмотрены, зато на первом и втором курсах льготники могут получить повышенную социальную стипендию — до 30 000 рублей в месяц. Для такой щедрости от СПбГУ потребуется сложная судьба и сессия без троек. Не подпитывают желание учиться материально и в Педагогическом университете им. Герцена : выплата для всех едина и равна 2 800 рублям в месяц.



В других университетах Петербурга понимают, что «молодец, 5» в карман не положишь, и поощряют бюджетников за хорошую учебу. Например, в Политехе Петра Великого обычная стипендия составляет 2 200 рублей в месяц, а у отличившихся — 3 300 рублей. В РАНХИГСе (Академия народного хозяйства и госслужбы) сортируют бюджетников сразу на три группы: те, кто сдал сессию на «хорошо», получают 1 825 рублей, те, кто на «хорошо» и «отлично», — 2 100 рублей, а отличники — 2 600 рублей. По той же системе платят в Университете технологий и дизайна: если студент заработал больше одной четверки, то его стипендия на ближайший семестр составит 2 640 рублей, если четверка проскочила в табеле успеваемости всего одна, то 3 960 рублей, а если удалось закрыть сессию на одни пятерки, то можно целых полгода гулять на 5 280 рублей.



Градация студентов есть и в ГАСУ (архитектурно-строительный), и Технологическом институте: за аттестацию на «хорошо» — 2 440 и 2 600 рублей в месяц соответственно, на «хорошо» и «отлично» — 3 050 и 3 380 рублей, а за отличную учебу — 3 660 и 4 550 .



Медикам, которым не хочется питаться одними макаронами, лучше идти в Первый мед имени Павлова: первый семестр придется потерпеть с 1 821 рублем в месяц, зато за отличную учебу можно получать 4 640 рублей. В Медуниверситете имени Мечникова тоже в первые полгода испытывают на прочность и платят 1 828 рублей, а уже после первой сессии за отметки «хорошо» предлагают 2 300 рублей, за «хорошо» и «отлично» — 3 000 рублей, а за только «отлично» — 3 500 рублей. В «педиатричке» отличившимся в учебе перечисляют меньше: 2 280 за четверки, 2 850 — если хотя бы одну пятерку выбить удалось, и 3 420 — за отличную учебу.



Больше двух тысяч платят еще в пяти университетах города: в Институте кино и телевидения — СПбГИКиТ (2 500 рублей в месяц), в железнодорожном ПГУПСе (от 2 580 до 3 870 рублей в зависимости от оценок), в гуманитарном СПбГУПе (2 500 рублей), в электротехническом ЛЭТИ ( 2 200 — хорошистам, 2 750 — тем, кто закрыл сессию на 4 и 5, 4 400 — отличникам, 8 000 — систематическим отличникам, которые держат планку 5 месяцев) и Финансовом университете (2 022 рубля обычная стипендия, 3 033 рубля — за отличную учебу).

Больше всего на стипендии поскупились во РГУПе (университет правосудия): всем студентам, вне зависимости от достижений, платят всего 1 810 рублей в месяц. В Горном — 1 812 рублей простым смертным, а за отличную учебу — плюс 50 % к стипендии.



В оставшихся вузах больше двух тысяч тоже можно получить только за успехи в учебе: в Лесотехническом университете им. Кирова ( 1 900 рублей платят хорошистам, а 3 800 — отличникам), Художественно-промышленной академии им. Штиглица ( 1 91 2 рублей для простых бюджетников, 2 868 — за пятерки на экзамене), Университете гражданской авиации ( 1 813 рублей за отметки «хорошо», 2 085 — за «хорошо» и «отлично», 2 266 — только за «отлично») и в Химико-фармацевтическом университете ( 1 900, 3 300 и 3 800 рублей соответственно).



Повышенная стипендия



Желающим заработать побольше придется постараться. Те, кто учится на «отлично», имеет достижения в научно-исследовательской, общественной, спортивной или культурно-творческой деятельности, могут рассчитывать на ПГАС — повышенную государственную академическую стипендию. Ее размер определяет сам университет, но, как правило, она выше обычной стипендии и суммируется с ней, а не исключает стандартную выплату. Например, в РАНХИГСе за достижения в учебе платят 4 800 рублей студентам 1–2 курсов и 6 500 3–5 курсов, за научно-исследовательские работы — 5 500 в первые два года учебы и 7 700 в последующие три, за участие в общественной деятельности — 4 600 и 6 200 соответственно. За причастность к культуре и искусству тоже доплачивают: 4 600 на 1–2 курсах и 6 200 на 3–5 курса, а за любовь к спорту — 4 70 0 и 6 300 рублей.



В СПбГУ прием заявок на повышенную стипендию начинается заранее: за олимпиады, оценки, участие в жизни университета и другие достижения начисляются баллы, а после за дополнительные деньги начинается конкурсная борьба, чтобы студенты не потеряли навык отслеживания списков. На каждом факультете размер ПГАС свой: он зависит и от количества бюджетников, и от стипендиального фонда. В среднем, по словам студентов, повышенная стипендия в СПбГУ составляет около 10 000 рублей.



Особенно отличившиеся студенты, которые не живут весело от сессии до сессии, а пишут научные статьи в авторитетные научные журналы, могут претендовать на президентскую стипендию в размере 22 800 рублей в месяц. Правда, заниматься для этого придется по профилю развития российской экономики. Существует также правительственная стипендия, аналог президентской, только с суммой поскромнее — в 5 00 0 рублей.



Если экономика вам не близка, то существуют и другие именные стипендии и гранты, рассчитывать на которые могут даже студенты-платники. Студенты, изучающие экологию и топливно-энергетический комплекс России, могут получить стипендию имени В. И. Вернадского — 15 000 рублей. Юным литераторам, культурологам и журналистам предлагают сразу несколько конкурсов на повышенную выплату: стипендии имени А. А. Вознесенского ( 1 500 рублей), Д. С. Лихачева ( 5 000 рублей в течение всего года) и И. А. Солженицына ( 1 500 рублей). Юристы могут посоревноваться за стипендии и мени А. А. Собчака ( 5 000 рублей) и В. А. Туманова ( 2 000 рублей).



Льготные стипендии



Государственная льготная стипендия выплачивается студентам-льготникам и, как и ПГАС, суммируется с обычной. Ее трудно найти, но потерять невозможно: даже если студент закрыл сессию на тройки и попутешествовал по пересдачам, льготная стипендия у него останется. Кроме того, такая выплата по объему больше обычной стипендии. Например, в СПбГУ она составляет 3 000 рублей в месяц, а в Политехе — 3 300 рублей в месяц.



Для получения социальной стипендии необходимо принести в университет документы, подтверждающие, что студент относится к одной из 11 льготных групп — от сирот до бывших воинов-контрактников.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

