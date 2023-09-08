Общегородской сбой. У портала общественного транспорта Петербурга тоже проблемы

Общегородской сбой в электронных сервисах коснулся и портала общественного транспорта Петербурга. Об этом днем 8 сентября сообщил СПб ГКУ «Организатор перевозок».



Отмечается, что «не работает часть функционала». В частности, речь идет о текущем местоположении общественного транспорта и того, через сколько тот или иной транспорт прибудет на остановку.

Общегородской сбой коснулся системы оплаты парковки, читатели также жалуются на проблемы в МФЦ.

«Фонтанка» направила запрос в комитет по информатизации и связи.

Напомним, в последнее время петербургские власти традиционно объясняли регулярные общегородские сбои последствием санкций и импортозамещением на оборудовании центров обработки данных.