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    Общегородской сбой. У портала общественного транспорта Петербурга тоже проблемы

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    Общегородской сбой в электронных сервисах коснулся и портала общественного транспорта Петербурга. Об этом днем 8 сентября сообщил СПб ГКУ «Организатор перевозок».

    Отмечается, что «не работает часть функционала». В частности, речь идет о текущем местоположении общественного транспорта и того, через сколько тот или иной транспорт прибудет на остановку.

    Общегородской сбой коснулся системы оплаты парковки, читатели также жалуются на проблемы в МФЦ.

    «Фонтанка» направила запрос в комитет по информатизации и связи.

    Напомним, в последнее время петербургские власти традиционно объясняли регулярные общегородские сбои последствием санкций и импортозамещением на оборудовании центров обработки данных.

    Подробнее — в материале «Фонтанки».

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