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    Из горного парка Рускеала в Карелии украли его главный символ

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    4 комментария

    В Карелии из горного парка Рускеала украли его символ — хозяина горного парка Марморика Луку. О пропаже фигурки в пятницу, 8 сентября, сообщили в группе парка во «ВКонтакте».

    Судя по опубликованным фотографиям, металлическую фигурку хозяина горного парка отломали от постамента.

    «Факт кражи мы рассматриваем не иначе как акт вандализма! Это умышленное разрушение и кража чужой собственности. Хотим напомнить, что последствия вандализма могут быть очень серьезными», — написали в группе горного парка Рускеала.

    Фото: Предоставила Ксения Зеленкова
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    Фото: Предоставила Ксения Зеленкова

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    РускеалаКарелия
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