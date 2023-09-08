Из горного парка Рускеала в Карелии украли его главный символ

В Карелии из горного парка Рускеала украли его символ — хозяина горного парка Марморика Луку. О пропаже фигурки в пятницу, 8 сентября, сообщили в группе парка во «ВКонтакте».



Судя по опубликованным фотографиям, металлическую фигурку хозяина горного парка отломали от постамента.



«Факт кражи мы рассматриваем не иначе как акт вандализма! Это умышленное разрушение и кража чужой собственности. Хотим напомнить, что последствия вандализма могут быть очень серьезными», — написали в группе горного парка Рускеала.

