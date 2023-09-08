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    Кольцо на всё небо и «глаз» сняли на видео в Оймяконье

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    Очень редкое солнечное гало наблюдали в селе Томтор Оймяконского района Якутии. Об этом сообщает 8 сентября агентство ЯСИА.

    Старший научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии имени Шафера СО РАН Игорь Колтовской подтвердил, что явление, которое сняли на видео в Оймяконье, это расположившееся по горизонту гало. Оно возникает из-за отражения света кристаллами льда, взвешенными в атмосфере.

    «Гало может иметь множество форм — от цветных или белых колец до дуг и пятен на небе. Тут оно расположено по линии горизонта, что довольно необычно и редко. Гало обычно происходит при изменениях погоды», — объясняет Колтовской.

    Во многих районах Якутии уже выпал первый снег. Сегодня зима в России взяла очередной рубеж — зафиксирована температура ниже минус 10 градусов.

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