Держали за горло и за волосы. На посетительницу театра «Легенда» напала нетрезвая пара

Посетительница театра «Легенда» на Выборгской улице пережила нападение и попала в больницу с сотрясением. Силу против нее применили нетрезвые мужчина и женщина, рассказал «Фонтанке» 8 сентября художественный руководитель театра Саша Сергеев.
События разворачивались прошлым вечером. По словам нашего собеседника, во время антракта зрители вышли на улицу, и на девушку набросилась пьяная пара. Женщина вцепилась ей в волосы, а мужчина держал за горло. В руке у зрительницы был фужер с вином, которое вылилось на стену театра. По предварительным данным, агрессоры приехали в гости к дочери в элитный ЖК, который находится рядом с театром.
«Стали применять физическое воздействие и говорили, что тут устроили «бардак». Но у нас хорошие отношения с местным ТСЖ, зрители не шумели, а эта девушка даже не курила», — говорит художественный руководитель.
Очевидцы стали оттаскивать нападавших от девушки, скоро парочку забрала полиция. По словам нашего собеседника, на следующий день мужчина приходил в театр и выражал желание решить все миром.
По данным «Фонтанки», пострадавшей 28 лет, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.