Держали за горло и за волосы. На посетительницу театра «Легенда» напала нетрезвая пара

Посетительница театра «Легенда» на Выборгской улице пережила нападение и попала в больницу с сотрясением. Силу против нее применили нетрезвые мужчина и женщина, рассказал «Фонтанке» 8 сентября художественный руководитель театра Саша Сергеев.



События разворачивались прошлым вечером. По словам нашего собеседника, во время антракта зрители вышли на улицу, и на девушку набросилась пьяная пара. Женщина вцепилась ей в волосы, а мужчина держал за горло. В руке у зрительницы был фужер с вином, которое вылилось на стену театра. По предварительным данным, агрессоры приехали в гости к дочери в элитный ЖК, который находится рядом с театром.

