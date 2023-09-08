Семья погибла на «Енисее», второклассник не дождался родных. Водитель Авиалесоохраны был пьян, уволены крупные чиновники

Пять человек погибли в результате ДТП на 926 километре автодороги Р-257 «Енисей» 8 сентября около часа ночи по местному времени. По информации МВД по Туве, в Улуг-Хемском районе столкнулись два транспортных средства. На кадрах с места аварии видно, что одна из машин опрокинулась. Министр лесного хозяйства и глава Авиалесоохраны Тувы отстранены от должностей.
Один из участников ДТП — транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза — ГАУ РТ «Авиалесоохрана». По предварительным данным полиции, водитель служебного автомобиля был пьян: предельный уровень концентрации алкоголя оказался превышен почти в пять раз. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своём телеграм-канале.
«Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной», — заявил Ховалыг.
В связи с этим он решил освободить от должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тывы, а также руководителя Авиалесоохраны, «которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении».
В ДТП погибла семья из Дзун-Хемчика: мать, работавшая учительницей родного языка, отец (подсобный рабочий), сын-студент, бабушка и тётя. Выжил старший сын, он с травмами госпитализирован. Дома их ждал младший сын — второклассник. С ним работают психологи.
«Дети в один момент стали сиротами. Социальный блок вместе с администрацией Дзун-Хемчика начали оказывать помощь по организации похорон, оформлению документов, выделению финансов», — отмечает Ховалыг.
Он поддержал решение местных властей об объявлении траура кожуунного уровня, учитывая трагедию для всего Дзун-Хемчика, где женщина работала учительницей.
«Создал правительственную комиссию, которая начала служебные проверки в наших подведомственных учреждениях, выполняющих оперативные функции. Это касается фактического соблюдения всех требуемых правил предрейсовых осмотров, состояния техники и прочих требований безопасности», — подчеркнул Ховалыг.