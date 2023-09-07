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    СКА оштрафовали на 300 тысяч рублей за слова Ротенберга

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    Континентальная хоккейная лига оштрафовала хоккейный клуб СКА на 300 тысяч рублей. По информации сайта «Чемпионат.com», причиной для штрафа послужили критические замечания, высказанные главным тренером команды Романом Ротенбергом по поводу судейства в матче против «Торпедо» (3:4).

    После игры, состоявшейся 6 сентября, Ротенберг заявил, что судьи в одном из моментов не дали сопернику удаление за нарушение численного состава.

    «Там случился момент, которого я в жизни никогда не видел. В ситуации "четыре на четыре" мы сняли вратаря, а у соперника на вбрасывании оказалось пять игроков. Судьи их не посчитали. Я даже в детском хоккее таких ошибок арбитров не видел. Иногда на пересменках линейным тяжело ловить момент смены, но лишний человек на вбрасывании...» — заявил Ротенберг.

    Таким образом он нарушил пункт 1.24 статьи 55 спортивного регламента КХЛ.

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    Комментарии 3

    Гость08 Сен 2023 в 00:08
    Рома отметился .
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