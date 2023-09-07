СКА оштрафовали на 300 тысяч рублей за слова Ротенберга

Континентальная хоккейная лига оштрафовала хоккейный клуб СКА на
После игры, состоявшейся 6 сентября, Ротенберг заявил, что судьи в одном из моментов не дали сопернику удаление за нарушение численного состава.
«Там случился момент, которого я в жизни никогда не видел. В ситуации "четыре на четыре" мы сняли вратаря, а у соперника на вбрасывании оказалось пять игроков. Судьи их не посчитали. Я даже в детском хоккее таких ошибок арбитров не видел. Иногда на пересменках линейным тяжело ловить момент смены, но лишний человек на вбрасывании...» — заявил Ротенберг.
Таким образом он нарушил