СКА оштрафовали на 300 тысяч рублей за слова Ротенберга

Континентальная хоккейная лига оштрафовала хоккейный клуб СКА на 300 тысяч рублей. По информации сайта « Чемпионат.com », причиной для штрафа послужили критические замечания, высказанные главным тренером команды Романом Ротенбергом по поводу судейства в матче против «Торпедо» (3:4).



После игры, состоявшейся 6 сентября, Ротенберг заявил, что судьи в одном из моментов не дали сопернику удаление за нарушение численного состава.

«Там случился момент, которого я в жизни никогда не видел. В ситуации "четыре на четыре" мы сняли вратаря, а у соперника на вбрасывании оказалось пять игроков. Судьи их не посчитали. Я даже в детском хоккее таких ошибок арбитров не видел. Иногда на пересменках линейным тяжело ловить момент смены, но лишний человек на вбрасывании...» — заявил Ротенберг.