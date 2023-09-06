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    Okko собирается судиться за права на трансляцию матчей Евро-2024

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    Okko заявил, что «Телеспорт Групп» незаконно продала «Матч ТВ» права на показ матчей Евро-2024. Компания обещает подать иск в суд, пишет 6 сентября «РБК Спорт».

    Онлайн-кинотеатр утверждает, что выкупил у «Телеспорта» права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Как сообщают в компании, полную стоимость прав оплатили авансом.

    Как отметили в «РБК Спорт», «Матч ТВ» отборочные игры на Евро-2024 еще не транслировал, но поставил их в программу на ближайшую неделю.

    «Оценить основания претензий компании Оkko к "Телеспорт Групп" мы не можем, так как не являемся стороной их отношений», — прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

    Он добавил, что на данный момент телеканал «Матч ТВ» указан на сайте УЕФА как официальный вещатель отборочного турнира. «Поэтому не видим причин для изменений в сетке программы вещания», — заключил Тащин.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ТрансляцияСудOKKOЕвро-2024
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