Okko собирается судиться за права на трансляцию матчей Евро-2024

Okko заявил, что «Телеспорт Групп» незаконно продала « Матч ТВ » права на показ матчей Евро-2024 . Компания обещает подать иск в суд, пишет 6 сентября « РБК Спорт ».



Онлайн-кинотеатр утверждает, что выкупил у «Телеспорта» права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Как сообщают в компании, полную стоимость прав оплатили авансом.