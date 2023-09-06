Okko собирается судиться за права на трансляцию матчей Евро-2024

Okko заявил, что «Телеспорт Групп» незаконно продала «
Онлайн-кинотеатр утверждает, что выкупил у «Телеспорта» права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Как сообщают в компании, полную стоимость прав оплатили авансом.
Как отметили в «
«Оценить основания претензий компании Оkko к "Телеспорт Групп" мы не можем, так как не являемся стороной их отношений», — прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале генеральный продюсер «
Он добавил, что на данный момент телеканал «