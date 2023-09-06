Кто это сделал? Откуда в письме из военкомата оказалось пугающее предупреждение

Повестка из районного петербургского военкомата с приложенным к ней подозрительным предупреждением о планах по повышению срока службы взволновала не только тех, кого могут призвать, но и тех, кто призывает. Информацию опровергли в городском военном комиссариате, заявив, что подобного не присылали. «Фонтанка» рассказывает всю историю с самого начала.
6 сентября житель Петербурга Никита (фамилия известна редакции) сообщил «Фонтанке», что его мать обнаружила в почтовом ящике письмо из военного комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов. Внутри конверта оказались две бумаги. Первая — повестка в военкомат для уточнения данных, вторая предупреждала о внесении в реестр в случае неявки. В самом конце письма без подписей и печатей сообщалось, что «в дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву».
Никита уточнил, что конверт был запечатан, следов вскрытия на нем не было. То есть вряд ли кто-то мог тайком вскрыть письмо в почтовом ящике и вложить туда вторую бумажку. Корреспондент «Фонтанки» позвонил в районный военкомат, чтобы уточнить информацию про планы по увеличению срока службы по призыву. Расшифровку разговора мы публикуем полностью, запись есть в распоряжении «Фонтанки».
— Моему другу пришла повестка, он сейчас сам за границей и не может вам позвонить. В общем, его позвали в военкомат для уточнения данных. Но в письме была еще одна бумажка — о том, что в дальнейшем планируется увеличение срока военной службы по призыву.
— Вопрос у вас какой?
— Действительно будет увеличен срок?
— Мы не знаем.
— А почему тут тогда так написано? Он переживает просто.
— Ну, Дума рассматривает, я не знаю, приняла она уже до 30 лет или нет.
— А! Это имеется в виду? Он просто думал, что увеличат сам срок службы — не год, а больше.
— Пока не знаем, может быть, они что-то и обсуждают. Пока только год.
После публикации c редакцией связались городской и военные комиссариаты.
Вот что сказал по поводу бумажки в запечатанном конверте начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Петербурга Владимир Огурченков:
«Честно говоря, я не могу сказать. Может, письмо вскрывали и положили, не знаю. По крайней мере, военный комиссар довел до меня, что таких бумаг они не рассылали. Это могли быть какие-нибудь доброжелатели. Волонтеры… не знаю, как их там обозвать еще».
А такой комментарий редакция получила от военного комиссара Адмиралтейского и Кировского районов:
«По факту публикации о том, что призывникам была направлена никем не подписанная бумага с сообщением о планируемом увеличении срока службы, заявляем, что такого распространения не было, высылались только установленного образца повестки с подписью военного комиссара и печатью».
Между тем Никита, который получил письмо, вспомнил, что районный военкомат не первый раз присылает ему сообщения-пугалки. Во время прошлого осеннего призыва на его телефон приходили СМС о том, что личное дело вот-вот передадут в Следственный комитет, если он не явится на проспект Стачек до 12 декабря.