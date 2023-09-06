Минобороны стерло Суровикина с сайта: новости СВО за 6 сентября

На сайте Минобороны больше не найти упоминаний о генерале Минобороны России / Т.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 сентября.



ФСБ задержала ростовчанина за передачу данных Украине ФСБ задержала жителя Ростовской области, подозреваемого в госизмене. 23-летнего парня задержали за передачу Украине данных об одном из военных объектов, расположенных в Краснодарском крае.

Как передает РИА Новости слова пресс-службы региональной ФСБ, ростовчанин переписывался с человеком, у которого был украинский абонентский номер. Собеседник назвал себя представителем военных формирований Украины. Задержанный в переписке поддержал действия Киева и передал информацию о военном объекте.



Против ростовчанина завели уголовное дело по статье о государственной измене. Теперь ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Миллионы украинцев не собираются возвращаться домой Согласно результатом исследования украинского негосударственного центра экономической стратегии, от 1,3 до 3,3 миллиона беженцев могут навсегда остаться вне Украины. Всего страну с начала СВО покинули 5,6–6,7 миллиона украинцев, говорится в исследовании.

Только 63% украинцев, оказавшихся за границей, планируют вернуться на родину. По расчетам аналитиков, по сравнению с данными на конец прошлого года общее число беженцев выросло на 300–500 тысяч человек, а число тех, кто не собирается возвращаться на Украину, выросло на 400–600 тысяч человек.



Среди наименее склонных к возвращению оказались студенты зарубежных вузов и те, кто активно ищет работу за границей. Также в исследовании говорится, что 6,8% опрошенных считают, что для их детей за границей открываются лучшие перспективы.

В Брянской области сбили очередной беспилотник Российские системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.



— Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, — рассказал в своем телеграм-канале глава региона.



Об атаках на регион также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Из-за обстрелов два села в регионе остались без света. Киев утвердил нового министра обороны Украины Верховная рада Украины утвердила нового министра обороны страны. Алексея Резникова сменил на посту Рустем Умеров, который участвовал в российско-украинских переговорах о мирном урегулировании в 2022 году.

За кандидатуру нового министра обороны проголосовали 388 депутатов рады, никто не выступил против, один воздержался. Ранее Рустем Умеров был руководителем Фонда госимущества Украины — этот пост он занимал с сентября 2022 года. Ранее он был депутатом Верховной рады от партии «Голос».



До Умерова главой Минобороны Украины был Алексей Резников. Он занимал этот пост с 2021 года. 3 сентября Зеленский заявил о смене министра обороны страны, после чего Резников подал в отставку.

Суровикин пропал с сайта Минобороны России Генерал Сергей Суровикин пропал с сайта Минобороны России. При поиске по фамилии «Суровикин» всё еще отображается ссылка на его страницу в разделе «Руководство», однако пройти по ней невозможно — она перенаправляет на страницу «Структура».



Также упоминание Сергея Суровикина стерли из списка главнокомандующих видами войск. Ранее сообщалось, что Суровикина уволили с поста главнокомандующего Воздушно-космическими силами, поставив вместо него генерал-полковника Виктора Афзалова.

Издание «Подъем» со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Заварзина писало, что Суровикину нашли другую должность. По словам собеседника издания, должность «неплохая, по СНГ или как она там правильно называется».

