На мотор надейся, а весла бери. Из дрейфующей лодки в Ленобласти спасали мужчину с ребенком

На Ладожском озере в Ленинградской области спасали мужчину с ребенком. Их прогулка на лодке превратилась в незапланированный дрейф.



Отец и 9-летний сын отправились на водную прогулку на надувной лодке с мотором, сообщили 6 сентября в пресс-службе МЧС России. Они вышли в акваторию Волховской губы, поплавали несколько часов — и мотор заглох, а лодка пустилась в свободное плавание.