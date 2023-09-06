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    На мотор надейся, а весла бери. Из дрейфующей лодки в Ленобласти спасали мужчину с ребенком

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    Фото: МЧС России
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    На Ладожском озере в Ленинградской области спасали мужчину с ребенком. Их прогулка на лодке превратилась в незапланированный дрейф.

    Отец и 9-летний сын отправились на водную прогулку на надувной лодке с мотором, сообщили 6 сентября в пресс-службе МЧС России. Они вышли в акваторию Волховской губы, поплавали несколько часов — и мотор заглох, а лодка пустилась в свободное плавание.

    На озере поднялись сильный ветер и высокие волны, но инспекторы ГИМС отыскали дрейфующих. Мужчину с сыном забрали на борт спасательного судна, лодку отбуксировали на берег.

    Фото: МЧС России

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