Захарова: Власти РФ сочтут возвращение американского ядерного оружия в Великобританию эскалацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное возвращение на территорию Великобритании американского ядерного оружия. О таком варианте развития событий сообщали американские эксперты и британские СМИ.

По словам Захаровой, возвращение американского тактического ядерного оружия в Великобританию будет расценено российской стороной как эскалация и шаг в противоположном направлении от решения задачи по выводу ядерных вооружений США из Европы, пишет «КоммерсантЪ». Американское вооружение было развернуто в европейских странах в рамках совместных ядерных миссий НАТО, против которых власти РФ выступают долгие годы, называя их подрывающими региональную безопасность и откровенно антироссийскими.

«В условиях перехода США и НАТО к открытому конфронтационному курсу на нанесение России «стратегического поражения» указанная практика и ее развитие вынуждают нас на компенсирующие контрмеры, призванные надежно защитить интересы безопасности нашей страны и ее союзников», — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия и дальше будет требовать возвращения всего американского ядерного оружия в США и уничтожения всей инфраструктуры по развертыванию его в Европе.