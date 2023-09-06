Захарова: Власти РФ сочтут возвращение американского ядерного оружия в Великобританию эскалацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное возвращение на территорию Великобритании американского ядерного оружия. О таком варианте развития событий сообщали американские эксперты и британские СМИ.
По словам Захаровой, возвращение американского тактического ядерного оружия в Великобританию будет расценено российской стороной как эскалация и шаг в противоположном направлении от решения задачи по выводу ядерных вооружений США из Европы, пишет «КоммерсантЪ». Американское вооружение было развернуто в европейских странах в рамках совместных ядерных миссий НАТО, против которых власти РФ выступают долгие годы, называя их подрывающими региональную безопасность и откровенно антироссийскими.
«В условиях перехода США и НАТО к открытому конфронтационному курсу на нанесение России «стратегического поражения» указанная практика и ее развитие вынуждают нас на компенсирующие контрмеры, призванные надежно защитить интересы безопасности нашей страны и ее союзников», — заявила Захарова.
Она добавила, что Россия и дальше будет требовать возвращения всего американского ядерного оружия в США и уничтожения всей инфраструктуры по развертыванию его в Европе.
В 2008 году американские ядерные авиабомбы вывезли из Великобритании в связи с уменьшением ядерной угрозы. А на минувшей неделе Федерация американских ученых и британские издания The Telegraph и The Guardian сообщили о том, что американское тактическое ядерное оружие вновь могут разместить на территории страны. Они обратили внимание на то, что ВВС США направили в Конгресс запрос на выделение 50 миллионов долларов на возведение дополнительного жилья для американских военных, которых планируется отправить на базу Лейкенхит в Великобритании. Главной их задачей должна стать возможная «гарантийная миссия» — как уточняют в публикациях, это означает обеспечение хранения и обслуживания ядерного оружия.