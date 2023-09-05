В Подмосковье электричка превратила легковушку в груду металла. Спасатели пытаются достать тела

Электричка столкнулась с легковушкой в Московской области днем 5 сентября. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Кузяево в Раменском, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Автомобиль в 13:27 выехал на железнодорожный переезд на перегоне Гжель — Куровская Казанского направления. Приближающийся поезд сообщением Москва — Черусти снес его и превратил буквально в груду металла. Машинист пытался применить экстренное торможение, но расстояние уже было недостаточным.
На фотографиях очевидцев видно, что от машины практически ничего не осталось. Пока неизвестно, был ли водитель один или же с пассажирами. На месте происшествия работают спасатели, которые пытаются извлечь людей из машины.