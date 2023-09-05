Воришку, покусившегося на имущество храма в Коломягах, спугнула современная защита

Мужчина в приметной одежде пытался влезть в храм на Афонской улице в Петербурге. Церковь обошлась малыми потерями.



В полицию о попытке проникновения накануне около двух ночи сообщил 44-летний настоятель церкви Всех Святых в память воинов, погибших при исполнении служебного долга, в Приморском районе стало известно «Фонтанке» 5 сентября.



Вор, по предварительной информации, разбил стекло в храме около половины первого ночи, но испугался сработавшей сигнализации и сбежал. Камеры сняли подозреваемого — это мужчина среднего роста в куртке со светоотражающими элементами.

