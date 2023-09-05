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    Воришку, покусившегося на имущество храма в Коломягах, спугнула современная защита

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    Мужчина в приметной одежде пытался влезть в храм на Афонской улице в Петербурге. Церковь обошлась малыми потерями.

    В полицию о попытке проникновения накануне около двух ночи сообщил 44-летний настоятель церкви Всех Святых в память воинов, погибших при исполнении служебного долга, в Приморском районе стало известно «Фонтанке» 5 сентября.

    Вор, по предварительной информации, разбил стекло в храме около половины первого ночи, но испугался сработавшей сигнализации и сбежал. Камеры сняли подозреваемого — это мужчина среднего роста в куртке со светоотражающими элементами.

    Имущество храма не похищено.

    Проводится проверка.

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