    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, ю-з

    766мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.34eur104.61

    Иностранца, размахивавшего пистолетом в центре Петербурга, задержали у АЗС

    2002
    8 комментариев

    Шесть дней сотрудники полиции искали водителя с пистолетом, который разбил в центре Петербурга лобовое стекло «Лады».

    Дорожный конфликт у дома 8 по набережной Кутузова произошел около десяти вечера 28 августа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 сентября. 21-летний гражданин Таджикистана, который дождался на месте наряда полиции, рассказал, что из-за аварийной ситуации на дороге на него напал неизвестный на «Фольксваген Поло». Он угрожал ему пистолетом, а потом разбил им лобовое стекло на его «Ладе Гранта».

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    39-летнего подозреваемого задержали накануне около половины третьего у АЗС на Долгоозерной улице. Мужчина работает электриком.

    Его доставили в 78 отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дорожный конфликтПистолетХулиганствоЗадержание
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость04 Сен 2023 в 09:34
    Где он будет служить?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close