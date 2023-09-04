Иностранца, размахивавшего пистолетом в центре Петербурга, задержали у АЗС

Шесть дней сотрудники полиции искали водителя с пистолетом, который разбил в центре Петербурга лобовое стекло «Лады».
Дорожный конфликт у дома 8 по набережной Кутузова произошел около десяти вечера 28 августа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 сентября. 21-летний гражданин Таджикистана, который дождался на месте наряда полиции, рассказал, что из-за аварийной ситуации на дороге на него напал неизвестный на «Фольксваген Поло». Он угрожал ему пистолетом, а потом разбил им лобовое стекло на его «Ладе Гранта».
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
39-летнего подозреваемого задержали накануне около половины третьего у АЗС на Долгоозерной улице. Мужчина работает электриком.
Его доставили в 78 отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве.