Игра в ассоциации: попробуйте угадать город всего по трем картинкам

Когда мы говорим о загранице, в голове сразу начинают бегать знакомые образы, даже если мы никогда там не были: немецкое пиво, американское кино, японские технологии. А какие ассоциации возникают при разговоре о наших городах? О чём мы вспоминаем, когда упоминаем Санкт-Петербург, Казань или Воронеж? Собрали главное, с чем ассоциируются российские города, и предлагаем вам угадать — о каком именно идет речь.