Когда мы говорим о загранице, в голове сразу начинают бегать знакомые образы, даже если мы никогда там не были: немецкое пиво, американское кино, японские технологии. А какие ассоциации возникают при разговоре о наших городах? О чём мы вспоминаем, когда упоминаем Санкт-Петербург, Казань или Воронеж? Собрали главное, с чем ассоциируются российские города, и предлагаем вам угадать — о каком именно идет речь.
Игра в ассоциации: попробуйте угадать город всего по трем картинкам
Если вы знаете, где любят майонез и куда падают метеориты, вы уже на пути к победе
4 сентября 2023, 19:32
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Увы. Вам надо больше путешествовать по России!
Неплохо, вы знаете, чем славятся многие наши города.
Вы отлично знаете особенности наших городов!