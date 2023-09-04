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    Игра в ассоциации: попробуйте угадать город всего по трем картинкам

    Если вы знаете, где любят майонез и куда падают метеориты, вы уже на пути к победе

    316
    1 комментарий
    Даже Иван Васильевич не понимает, что за город за окном
    Даже Иван Васильевич не понимает, что за город за окномКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Когда мы говорим о загранице, в голове сразу начинают бегать знакомые образы, даже если мы никогда там не были: немецкое пиво, американское кино, японские технологии. А какие ассоциации возникают при разговоре о наших городах? О чём мы вспоминаем, когда упоминаем Санкт-Петербург, Казань или Воронеж? Собрали главное, с чем ассоциируются российские города, и предлагаем вам угадать — о каком именно идет речь.

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Игра в ассоциации: попробуйте угадать город всего по трем картинкам

    Увы. Вам надо больше путешествовать по России!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Игра в ассоциации: попробуйте угадать город всего по трем картинкам

    Неплохо, вы знаете, чем славятся многие наши города.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Игра в ассоциации: попробуйте угадать город всего по трем картинкам

    Вы отлично знаете особенности наших городов!

    Поделитесь результатом

    Даже Иван Васильевич не понимает, что за город за окном
    Даже Иван Васильевич не понимает, что за город за окномКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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