Не читал, но осуждаю: проверьте, что вы помните из школьной литературы

На этой неделе общественность всколыхнула новость о том, что из ЕГЭ по литературе убрали произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других писателей Золотого века. Рособрнадзор поспешил успокоить защитников русской словесности, мол, не переживайте, никого не исключали, они «могут быть использованы в части заданий», но машину литературной ярости было уже не остановить. В то же время в ТАСС провели опрос, в котором 63% респондентов заявили, что ни Пушкин, ни Гоголь им в ЕГЭ по литературе не нужны. С другой стороны, стоит признаться, что редкий ученик читает весь список литературы, что дают в школе. Но давайте все-таки проверим, насколько литература — наше всё.