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    Не читал, но осуждаю: проверьте, что вы помните из школьной литературы

    Всего 11 вопросов расставят всё по своим местам

    987
    5 комментариев
    Главное — не только прочитать книгу, но понять ее и хорошенько запомнить
    Главное — не только прочитать книгу, но понять ее и хорошенько запомнитьКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    На этой неделе общественность всколыхнула новость о том, что из ЕГЭ по литературе убрали произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других писателей Золотого века. Рособрнадзор поспешил успокоить защитников русской словесности, мол, не переживайте, никого не исключали, они «могут быть использованы в части заданий», но машину литературной ярости было уже не остановить. В то же время в ТАСС провели опрос, в котором 63% респондентов заявили, что ни Пушкин, ни Гоголь им в ЕГЭ по литературе не нужны. С другой стороны, стоит признаться, что редкий ученик читает весь список литературы, что дают в школе. Но давайте все-таки проверим, насколько литература — наше всё.

    Начнем с самого элементарного. Эту знаменитую строку из «Зимнего вечера» Пушкина все помнят по-разному. А как ее запомнили вы?

    Еще один несложный вопрос. Этот самый ленивый помещик из Петербурга не занимался ничем, кроме рассуждений. Не помните, как его зовут?

    К какому жанру принадлежит «Война и мир» Льва Толстого?

    «Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» Откуда это выражение?

    Выберите из списка пары «героев-двойников»?

    Чацкий и Репетилов (Александр Грибоедов, «Горе от ума»)
    Печорин и Грушницкий (Михаил Лермонтов, «Герой нашего времени»)
    Болконский и Ростов (Лев Толстой, «Война и мир»)
    Раскольников и Свидригайлов (Федор Достоевский, «Преступление и наказание»)

    Какого периода в творчестве Александра Пушкина не существовало?

    Николай Гоголь любил использовать говорящие фамилии у своих героев. Но какой фамилии среди них не было?

    Какой «замирающий, печальный» звук звучит в финале пьесы Антона Чехова «Вишневый сад», согласно ремарке автора?

    Этот герой страдает максимализмом, имеет незаурядный ум, постоянно «алчущий познаний». Он возвращается из-за границы к своей возлюбленной, которую не видел три года. О ком речь?

    «Все счастливые се﻿мьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Где вы могли видеть это изречение?

    Как звали отца Татьяны Лариной в романе Александра Пушкина «Евгений Онегин»?

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    Не читал, но осуждаю: проверьте, что вы помните из школьной литературы

    В общем-то, какая разница, что там в школе читают

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    Не читал, но осуждаю: проверьте, что вы помните из школьной литературы

    Литература была не самым вашим любимым предметом в школе

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    Не читал, но осуждаю: проверьте, что вы помните из школьной литературы

    Наверное, вы были любимым учеником учительницы литературы

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    Не читал, но осуждаю: проверьте, что вы помните из школьной литературы

    Вы из тех немногих, кто не только внимательно читал книги, но еще и помнит всё идеально

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    Главное — не только прочитать книгу, но понять ее и хорошенько запомнить
    Главное — не только прочитать книгу, но понять ее и хорошенько запомнитьКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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