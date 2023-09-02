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    Солист оперы Большого театра скоропостижно скончался в Махачкале

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    Солист оперной труппы Большого театра тенор Максим Пастер скоропостижно скончался в Махачкале, где находился в отпуске. Ему было 47 лет. Об этом сообщает телеграм-канал Большого театра 2 сентября. Время и место прощания будут известны позднее, пока сообщается только дата церемонии — 6 сентября.

    Максим Пастер был родом из Харькова, рос в семье хормейстеров и сам окончил отделение хорового дирижирования Харьковского музыкального училища. Затем — вокальный факультет Харьковского государственного института искусств, еще во время учебы в котором стал солистом Харьковского государственного театра оперы и балета.

    В Большом театре России дебютировал в 2003 году в опере Глинки «Руслан и Людмила» в партии Баяна, в 2004 году был принят в труппу. В 2023 году выходил на сцену в операх «Сказка о царе Салтане», «Борис Годунов», «Мазепа», «Лоэнгрин», музыкальной драме «Саломея». Максим Пастер активно гастролировал: выступал в спектаклях театра «Ла Скала» в Милане, Римской оперы, Парижской национальной оперы, Баварской государственной оперы, дрезденской «Земпер-оперы», принимал участие в Зальцбургском фестивале. Вел преподавательскую работу в РАТИ — ГИТИСе, где был старшим преподавателем кафедры вокального искусства.

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