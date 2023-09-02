Солист оперы Большого театра скоропостижно скончался в Махачкале

Солист оперной труппы Большого театра тенор Максим Пастер скоропостижно скончался в Махачкале, где находился в отпуске. Ему было 47 лет. Об этом сообщает телеграм-канал Большого театра 2 сентября. Время и место прощания будут известны позднее, пока сообщается только дата церемонии — 6 сентября.



Максим Пастер был родом из Харькова, рос в семье хормейстеров и сам окончил отделение хорового дирижирования Харьковского музыкального училища. Затем — вокальный факультет Харьковского государственного института искусств, еще во время учебы в котором стал солистом Харьковского государственного театра оперы и балета.

