«Слышу «дыг-дыг-дыг» и девчонкам — бегите». На Маршала Жукова спасались от лопнувшей трубы

Труба с горячей водой пощекотала нервы в Красносельском районе Петербурга. Об опасности пешеходов предупредило дребезжание крышки люка.

Эмоциональное видео от непосредственного участника 2 сентября опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» . В кадре вода, растекающаяся в проезде у дома на проспекте Маршала Жукова, 33. Судя по пару, не холодная.

«Проходим, слышу, как крышка люка дёргается: «дыг-дыг-дыг». Девчонкам — бегите вперёд. Они бегут, мы отходим, и начинается», — делится впечатлениями автор видео.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что в рамках подготовки сетей к отопительному сезону ремонт ведут на проспекте Маршала Жукова, 33/1. В 12:50 дефект уже локализовали, завершить все работы планируют к двум часам ночи 3 сентября.



«На данный момент подача горячего водоснабжения ограничена», — уточнили в компании.



По информации «Фонтанки», в зоне дефекта двадцать домов.

