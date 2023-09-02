«Слышу «дыг-дыг-дыг» и девчонкам — бегите». На Маршала Жукова спасались от лопнувшей трубы

Труба с горячей водой пощекотала нервы в Красносельском районе Петербурга. Об опасности пешеходов предупредило дребезжание крышки люка.
Эмоциональное видео от непосредственного участника 2 сентября опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В кадре вода, растекающаяся в проезде у дома на проспекте Маршала Жукова, 33. Судя по пару, не холодная.
«Проходим, слышу, как крышка люка дёргается: «дыг-дыг-дыг». Девчонкам — бегите вперёд. Они бегут, мы отходим, и начинается», — делится впечатлениями автор видео.
В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что в рамках подготовки сетей к отопительному сезону ремонт ведут на проспекте Маршала Жукова, 33/1. В 12:50 дефект уже локализовали, завершить все работы планируют к двум часам ночи 3 сентября.
«На данный момент подача горячего водоснабжения ограничена», — уточнили в компании.
По информации «Фонтанки», в зоне дефекта двадцать домов.
На машинах, угодивших в разлив, видимых повреждений нет. В «Теплосети» напоминают, что спасать их своими силами может быть опасно, и просят не рисковать. «Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — заверяют в пресс-службе.