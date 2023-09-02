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    Когда в Петербурге будет дождь? Синоптики и метеорологи разошлись в прогнозах

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Синоптики и метеорологи расходятся во мнениях относительно дождей в Петербурге: когда их вероятность больше — сегодня или завтра. В любом случае, если они и будут, то небольшие.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 сентября днем в городе без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 20–22 градуса.

    Центр «ФОБОС» прогнозирует дожди в первой половине дня. «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклона с центром над Финским заливом. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. <...>Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы», — говорится в сообщении.

    В воскресенье, 3 сентября, по оценке «ФОБОСа», без осадков, а по данным СЗ УГМС, кратковременные дожди вполне возможны. Прогноз по температуре одинаковый — 19–21 градус.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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