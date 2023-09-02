Когда в Петербурге будет дождь? Синоптики и метеорологи разошлись в прогнозах

Синоптики и метеорологи расходятся во мнениях относительно дождей в Петербурге: когда их вероятность больше — сегодня или завтра. В любом случае, если они и будут, то небольшие.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 сентября днем в городе без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 20–22 градуса.

