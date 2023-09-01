В Петербурге мужчина пришел в травмпункт после укуса за нос в школе

Сотрудников травмпункта сложно чем-то удивить, но сегодня в заведении Калининского района все-таки недоуменно усмехнулись.



К ним около часа дня приехал 48-летний мужчина с кровоподтеком в области носа, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. После оказания помощи он, по предварительной информации, признался, что травму ему нанесла жена. Она якобы укусила его за нос около 9 утра в одной из школ на улице Вавиловых.

После оказания помощи мужчину отпустили. В обстоятельствах укуса медики предложили разобраться сотрудникам полиции, направив им телефонограмму.