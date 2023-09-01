Таксист рискнул штрафом, спасая котенка на ЗСД

Иван, водитель такси, во время поездки по Западному скоростному диаметру (ЗСД) чудом разглядел перебегающего дорогу котенка и решил его спасти, несмотря на возможный штраф — из-за высокой скорости передвижения остановка на ЗСД запрещена. Мужчине повезло, поскольку за ним никто не ехал, да и пассажиры такси были не против, о чем он рассказал 1 сентября «Фонтанке».
«Было темное время суток, двигался на съезде по ЗСД на Васильевском острове, как вдруг увидел черное пятно на дороге. Сначала показалось, что это кусок мокрого асфальта. Но за
Мужчина принял решение затормозить. Он убедился по зеркалам заднего вида, что дорога пустая и сзади никаких машин нет, остановился, поставил авто на «аварийку» и догнал котенка — тот уже успел убежать до отбойника по левой стороне. Иван отметил, что пассажиры такси отреагировали нормально, даже похвалили за такой поступок.
Как только заказ был выполнен, Иван вышел с линии и отправился со своей девушкой в проверенную ветеринарную лечебницу, куда они возят своих питомцев — кошку породы мейн-кун и собаку породы джек-рассел-терьер. Хотя котенок выглядел здоровым, молодые люди решили убедиться, что животное ничем не болеет.
Осмотр показал, что котенок от домашней кошки — играет, идет на контакт, из физических повреждений есть царапина на губе, которая, вероятно, была получена от другой кошки или при падении. А еще оказалось, что это девочка, которую назвали Масей. Оставить у себя Масю молодые люди не могут из-за двух взрослых питомцев, поэтому как только из ветклиники придут отрицательные результаты на различные вирусы, для кошки будут искать новый дом.
«Котенок активно бегает, со всеми играет, лазит по диваном. Ну, в общем, обычный здоровый ребенок, который хочет играть и веселиться», — рассказывает Иван.
«Остановка на магистрали не просто категорически запрещена правилами дорожного движения, но и смертельно опасна, поскольку за минуту может возникнуть ДТП, которое будет стоить жизни остановившемуся и, возможно, окружающим, для которых водитель создает опасность. У нас есть специально обученные люди, которые в случае нештатных ситуаций выезжают на место. Они знают, что такое поток на ЗСД, у них есть специальные транспортные средства с мигалками и сигналами, которые видно издалека. Их прикрывают диспетчеры, выводя специальные знаки, табло переменной информации, чтобы предупредить водителей. Если что-то произошло на ЗСД, то нужно звонить по номеру 04–05. Останавливаться и помогать не надо. За считаные минуты инспекторы приедут и спасут несчастного котенка», — рассказал «Фонтанке» Андрей Цапу, начальник управления по связям с общественностью «Магистрали Северной столицы».