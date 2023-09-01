Укравшую мощи Николая Чудотворца петербургскую пенсионерку отпустили под подписку о невыезде

Петербургской 69-летней пенсионерке, которую подозревают в хищении частицы мощей Николая Чудотворца избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом стало известно «Фонтанке» в пятницу, 1 сентября.



Вчера женщина украла частицу мощей из храма в городе Кировске Ленинградской области. МВД опубликовало момент кражи из церкви.



В отношении нее возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).



Известно, что пенсионерка неизлечимо больна. По предварительной информации, она исчерпала все возможности традиционной медицины и прибегла к нетрадиционной.