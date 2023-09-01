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    Укравшую мощи Николая Чудотворца петербургскую пенсионерку отпустили под подписку о невыезде

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    3 комментария

    Петербургской 69-летней пенсионерке, которую подозревают в хищении частицы мощей Николая Чудотворца избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом стало известно «Фонтанке» в пятницу, 1 сентября.

    Вчера женщина украла частицу мощей из храма в городе Кировске Ленинградской области. МВД опубликовало момент кражи из церкви.

    В отношении нее возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

    Известно, что пенсионерка неизлечимо больна. По предварительной информации, она исчерпала все возможности традиционной медицины и прибегла к нетрадиционной.

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    Кража мощейЛенинградская область
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    Гость01 Сен 2023 в 16:17
    Она была ещё ослаблена, но ходила сама, передвигалась, выходила гулять на улицу. Всё нормально было, – вспоминает Надежда. – Потом, где-то в начале мая, у неё возникла какая-то слабость, и я попыталась записать её на приём к терапевту. К терапевту записаться не смогли. Нет врачей, нет записи».

    В такую дичь трудно поверить, но подобная картина наблюдается по всей стране. Особенно в небольших городах, где оптимизация уничтожила медицину напрочь. Людям остаётся либо смириться, обречённо ожидая естественного конца, либо, наконец, проснуться и вспомнить о своих правах, которые, между прочим, прописаны в п. 1 статьи 41 действующей Конституции РФ: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». ,,,,,,,,,МЕДИЦИНЫ НЕТ ВОТ И КРАДУТ отчаявшиеся ЛЮДИ,
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