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    В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана

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    5 комментариев

    Переговоры президентов России и Турции пройдут днем 4 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи. Деталей Песков не раскрыл.

    Турецкие СМИ писали, что визит Эрдогана будет ограничен одним днем и в значительной степени посвящен решению вопроса о зерновой сделке. Помимо этого, лидеры планируют обсудить ситуацию в Сирии.

    31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Турции. Подробнее о том, что обсуждали Сергей Лавров и Хакан Фидан, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 5

    Гость01 Сен 2023 в 13:31
    Пу приедет настоящий?
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