В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции пройдут днем 4 сентября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Он уточнил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи. Деталей Песков не раскрыл.



Турецкие СМИ писали, что визит Эрдогана будет ограничен одним днем и в значительной степени посвящен решению вопроса о зерновой сделке. Помимо этого, лидеры планируют обсудить ситуацию в Сирии.



31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Турции. Подробнее о том, что обсуждали Сергей Лавров и Хакан Фидан, читайте на «Фонтанке».

