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    Разборки со стрельбой на КАД из-за того, кто поедет первым. Один на «Гранте», второй на «Жигулях»

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    Двое водителей повздорили на КАД во Всеволожском районе Петербурга. Они даже остановились на скоростной автомагистрали, чтобы выяснить отношения. Подробности стали известны «Фонтанке» 1 сентября.

    Днём 31 августа в полицию пришёл 36-летний мужчина, живущий в Мурино. Он подал заявление на неизвестного водителя, который обидел его на кольцевой. По его словам, дело было так. Около 6 утра муринец на своём ВАЗ-2107 заезжал на внешнее кольцо со стороны области и при перестроении не уступил дорогу «Ладе Гранте». Водитель «Гранты» обогнал его и продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. Затем выстрелил один раз в воздух, а после — один раз по «семёрке». А примерно через полкилометра «Гранта» остановилась на КАД, из неё вышел мужчина, подошёл к «семёрке» и начал угрожать предметом, похожим на пистолет.

    Действительно, у «Жигулей» зафиксировано повреждение — разбита форточка задней правой двери. Полицейские нашли и изъяли элемент резиновой пули. 1 сентября решено было возбудить уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

    Отметим, что остановка на КАД очень опасна. Она провоцирует серьёзные ДТП, и пострадать может не только тот водитель, который по какой-то причине встал на магистрали. В остановившуюся машину на КАД по статистике врезаются через 5–8 минут.

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    КАДСтрельбаДорожные разборкиДорожный конфликтКриминалХулиганство
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