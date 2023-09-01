Разборки со стрельбой на КАД из-за того, кто поедет первым. Один на «Гранте», второй на «Жигулях»

Двое водителей повздорили на КАД во Всеволожском районе Петербурга. Они даже остановились на скоростной автомагистрали, чтобы выяснить отношения. Подробности стали известны «Фонтанке» 1 сентября.



Днём 31 августа в полицию пришёл 36-летний мужчина, живущий в Мурино. Он подал заявление на неизвестного водителя, который обидел его на кольцевой. По его словам, дело было так. Около 6 утра муринец на своём ВАЗ-2107 заезжал на внешнее кольцо со стороны области и при перестроении не уступил дорогу «Ладе Гранте». Водитель «Гранты» обогнал его и продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. Затем выстрелил один раз в воздух, а после — один раз по «семёрке». А примерно через полкилометра «Гранта» остановилась на КАД, из неё вышел мужчина, подошёл к «семёрке» и начал угрожать предметом, похожим на пистолет.

