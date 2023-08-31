Беглов заявил, что школьникам Мариуполя рассказывали неправду про Степана Бендеру

Губернатор Петербурга Александр Беглов 31 августа рассказал об информационной агрессии. И вспомнил об опыте учителей в Мариуполе.



Беглов дали нтервью телеканалу 78. Вопросы ведущего касались успехов Петербурга, в том числе на поприще образования. В ответ глава города рассказал про учителей, которым удалось получить уникальный педагогический опыт.

«Учителя, работавшие в лагере с детьми из Мариуполя, получили опыт дискуссий с ребятами, которым киевский режим много лет внушал, что Бендера это не нацист, а батька. Что князь Владимир крестил Украину, а не единое древнерусское государство. Что свод законов, который сделал Ярослав Мудрый, назывался не русская правда, а украинская правда», — рассказал Беглов. По его словам, теперь опыт учителей по борьбе с пропагандой должен быть распространен на их коллег.