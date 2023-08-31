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    Беглов заявил, что школьникам Мариуполя рассказывали неправду про Степана Бендеру

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов 31 августа рассказал об информационной агрессии. И вспомнил об опыте учителей в Мариуполе.

    Беглов дали нтервью телеканалу 78. Вопросы ведущего касались успехов Петербурга, в том числе на поприще образования. В ответ глава города рассказал про учителей, которым удалось получить уникальный педагогический опыт.

    «Учителя, работавшие в лагере с детьми из Мариуполя, получили опыт дискуссий с ребятами, которым киевский режим много лет внушал, что Бендера это не нацист, а батька. Что князь Владимир крестил Украину, а не единое древнерусское государство. Что свод законов, который сделал Ярослав Мудрый, назывался не русская правда, а украинская правда», — рассказал Беглов. По его словам, теперь опыт учителей по борьбе с пропагандой должен быть распространен на их коллег.

    «Мы столкнулись не только с политической и экономической, но и информационной агрессией. Ей необходимо противодействовать и без учителя здесь не обойтись. Он должен уметь защищать историческую правду»,— добавил глава города.

    В ходе интервью Беглов хвалил петербургские инфраструктурные проекты, строительство мостов и будущей скоростной железной дороги до Москвы. А также анонсировал открытие новых фонтанов. Об информационной повестке последней недели в связи с гибелью и похоронами главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина речь не зашла.

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    Александр БегловМариуполь
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    Комментарии 6

    Гость31 Авг 2023 в 23:49
    Стебан Пантера.
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