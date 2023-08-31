Исторические потопы в Приморье: режим ЧС, эвакуация кораблями Тихоокеанского флота

Приморье оказалось во власти тайфуна — за 29–30 августа в регионе выпало больше месячной нормы осадков. Отрезаны оказались порядка 30 населенных пунктов из-за разрушенных потоками воды дорог и мостов. Наиболее критичная ситуация в Хасанском районе, где людей вывозят автобусами и кораблями Тихоокеанского флота, пишет 31 августа городской портал VLADIVOSTOK1.RU.

Прогноз неутешительный

Сильные дожди в Приморье еще в начале августа принесли тайфун «Ханун» и полярный фронт.

Количество осадков в августе 2023 составляет порядка 14 591 мм. Синоптики констатируют, что августовские показатели превышают исторический максимум 1936 года, о чем информирует Примгидромет.



Режим ЧС введен в шести муниципалитетах Приморья: во Владивостоке, Артеме, Ольгинском, Лазовском, Шкотовском и Партизанском муниципальных округах. По данным Минздрава, помощь медиков в подтопленных районах понадобилась 96 гражданам.

31 августа в Приморском крае ожидаются дожди, местами сильные. В ближайшие двое суток подъем воды в реках продолжится и составит примерно 0,5–1,4 метра.

Тайфуны вернутся в сентябре

Тайфуны Haiku и Kirogi, которые образовались в Тихом океане, угрожают всему краю — они затронут южную часть края и сформируют там погоду, заявил главный синоптик Приморского края Борис Кубай. В связи с этим в первой декаде сентября в регионе ожидаются сильные дожди.



Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Эвакуация населения

Утром 31 августа спасатели начали эвакуировать людей из утонувших сел Андреевка, Рисовая Падь и Витязь. Толпы людей собрались в очередь на большой десантный корабль Тихоокеанского флота. Власти обещают взять на борт и автомобили, но места для всех может не хватить.

МЧС Приморского края

«Мы договариваемся, чтобы выделили БДК, он может взять около 40 машин», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.



Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

С начала ЧС в Приморье спасатели эвакуировали около 7 тысяч человек, из них 982 — дети, уточняет МЧС РФ по Приморскому краю.

Фото: МЧС Приморского края Фото: МЧС Приморского края Поделиться Поделиться





Учеба с 1 сентября

Министр образования Эльвира Шаманова заявила, что в школах Приморья введут свободное посещение из-за последствий тайфуна.



«Администрация Владивостока приняла правильное решение ввести для учеников первых-четвертых классов свободное посещение», — заявила Эльвира Шаманова в эфире телеканала ОТР. Она отметила, что для учеников старших классов уроки будут идти согласно учебной программе.

Животные бегут, спасаясь от тайфуна

Пресс-служба приморского заповедника «Земля леопарда» сообщила, что от наводнения пострадала территория национального парка. В некоторых частях сошел ландшафт, размыты мосты, дикие животные покинули опасные участки долин и рек из-за приходящей воды. Повреждены гнезда некоторых птиц и рептилий и норы мелких хищников.



Выплаты



Власти пообещали материально помочь жителям пострадавших домов. Так, по 10 тысяч рублей положено россиянам, у которых дом подтоплен на 10 сантиметров и выше. Также 10 тысяч выплачивают при повреждении фундамента, стен, пола, перекрытий, крыши и инженерных коммуникацией. Выплаты в размере 50 тысяч рублей будут осуществляться, если в результате чрезвычайной ситуации частично утрачено или повреждено имущество первой необходимости, невосстановимое в будущем. В случае полной утраты такого имущества пострадавшие лица получат 100 тысяч рублей. Факт утраты имущества подтверждается муниципальными комиссиями при проведении инспекций жилищных помещений. Кроме того, компенсация в размере 200 тысяч рублей будет выплачиваться при легком вреде здоровью, а сумма в 400 тысяч рублей будет предоставлена в случае среднего и тяжкого ущерба здоровью. Заявления на получение выплат принимаются до 15 октября.

